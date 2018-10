Una hija de paisas quiere ganar The Voice en Estados Unidos

“Aunque nací en Miami me siento muy colombiana. Llevo ese sabor latino y tengo toda la cultura colombiana por mis padres, me encanta la comida, la gente, la alegría que llevamos. Amo los vallenatos, me encanta La Feria de las Flores, el Carnaval de Barranquilla, todos los colores, el arte, es una rumba, a mi me encanta tener eso en mi sangre”, cuenta la adolescente que vio como la silla de Jennifer Hudson también se giró al final de la canción y ahí empezó “la pelea” entre las dos entrenadoras por tenerla en sus equipos.

“Como es un show americano yo preparé canciones en inglés, cuando vieron que yo era latina me pidieron una canción en español y escogí un tema de Selena Quintanilla, mi gran ídolo de toda la vida. Me sabía La flor y les encantó, luego estaba la opción de cantar Havana y como es un tema bilingüe, aproveché y lo interpreté así”.

“Lo importante era que alguien girara y ya escoger si fue muy difícil para mí. Elegí a Jennifer porque me gusta mucho el teatro, lo he estudiado y ella es muy buena en eso, actúa muy bien, ya se ganó un Óscar y además admiro su forma de cantar y su estilo, eso me ayudó a decidir”.

Shakira fue su primera inspiración, pero también su abuelo, un reconocido periodista deportivo quien falleció hace 14 años cuando Lela era apenas una bebé. El trabajo de Bernardo Buriticá, más conocido como Berburi, en EL COLOMBIANO, está en casa de su familia como uno de los grandes legados, “me gusta mucho escribir, por qué no, seguir los pasos de mi abuelo Berburi, lo amo con todo mi corazón así ya no esté. Mi abuelito murió cuando yo tenía un año y medio, toda mi familia me cuenta del amor que nos teníamos, y es impresionante cuando veo una foto suya, me llega el recuerdo de ese amor, de lo tanto que lo amaba, es difícil de explicar pero yo lo siento conmigo”, concluye.

El capítulo completo con la audición de Lela se verá en Colombia la próxima semana. La temporada 15 de The Voice se emite todos los miércoles y jueves en Colombia, a las 8 de la noche por el canal Sony.

Hasta cuándo estará en el programa no es algo que pueda precisar ahora; “todos queremos ganar, es obvio, pero yo en este punto quiero disfrutar el presente y vivir esta experiencia, estar en el escenario, crecer con todas las enseñanzas que pueda tener en The Voice”.