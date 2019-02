Lo que opina una actriz de The Walking Dead sobre su personaje

Hay seguidores que ya perdieron toda expectativa con The Walking Dead (TWD), “la abandoné hace tres temporadas sin remordimientos”, contó en Twitter @mariod2118. Otros en cambio como @adria_corvus: tiene sus esperanzas en alza, “Los Susurradores es de mis partes favoritas del cómic (...) Yo sí la quiero ver”, y así, hay opiniones divididas.

Entre ires y venires los fanáticos de esta serie estarán pendientes de la continuación de la novena temporada este 10 de febrero por FOX.

Y quienes también están ansiosos son los actores. EL COLOMBIANO conversó con Nadia Hilker, Magna en este universo postapocalíptico, sobre su papel en lo que viene para TWD.

¿Cómo es estar en un show en el que nunca se sabe cuánto tiempo va a durar un personaje?

“La clave es disfrutar cada momento que tienes y agradecerlo. Cada vez que recibo un nuevo guion con mi personaje, lo disfruto (...) Estoy agradecida de ser parte de esta serie”.

Magna es una mujer protectora. ¿Veremos más sobre su mundo interior en esta segunda parte de la temporada?

“Sí, Magna para mí es un animal, la relaciono con un león. Tiene mucho carácter, es muy poderosa. Creo que en la primera mitad de la temporada terminó muy afectada con lo que pasó con Bernie y eso ha hecho que se preocupe por no amar a alguien en ese mundo, porque es lo más peligroso. Durante la primera mitad de la temporada, fue muy temperamental. En la segunda mitad la veremos en un modo de lucha y de supervivencia”.

¿Cuál es la importancia de incluir personajes homosexuales en programas tan popular como TWD?

“Me encanta que TWD no tenga miedo de mostrar el origen étnico, los diferentes colores de piel y personajes homosexuales y bisexuales, porque ese es el mundo. No somos todos –al menos en Alemania– de pelo rubio y ojos azules. Solo estamos retratando el mundo real y no muchos programas de televisión lo hacen. Me siento muy honrada y orgullosa de representar a una mujer gay, fuerte y poderosa en un programa de televisión”.

Los zombis han sido los enemigos pero según la trama, tal vez los humanos también lo sean...

“Los humanos siempre han sido el mayor enemigo en TWD y esa es también la historia sobre lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Somos nuestros mayores enemigos en lo que se refiere a la religión, la sexualidad o el color de la piel, lo que las personas se están haciendo entre sí y todos tenemos la misma sangre y nos matamos unos a otros. TWD está representando el mundo real, solo lo minimizamos y lo mostramos de diferentes maneras, pero desafortunadamente es lo que está sucediendo en nuestro mundo a diario”.

Entró justo después de la partida de Andrew Lincoln, como Rick Grimes ¿Sintieron el vacío del público?

“No en realidad no. Cuando uno está grabando nunca piensa que algún día millones de personas verán la serie porque así de aislados estamos. Además, no soy de medios sociales. Soy una de las pocas personas en el planeta que salen de la casa y olvidan su celular. No soy de Instagram. Podría haberme centrado en leer las reseñas y cuántas personas vieron el episodio y otras cosas pero no quiero hacerlo”.

¿Ves a Magna luchando por el liderazgo del grupo?

“Todos dicen que Magna es la líder de nuestro grupo, pero realmente siento más liderazgo en Yumiko. Ella es como una madre y está dando órdenes. Magna no se siente como una líder, creo que eso es lo menos que quiere ser”.

¿Qué significa estar en el elenco de esta serie en un momento tan decisivo?

“Es muy emocionante y arriesgado. Nadie sabe realmente lo que va a pasar, creo, excepto Angela Kang (la escritora). Para mí fue un momento muy emocionante unirme al elenco en estas circunstancias”.

Las mujeres han ganado más protagonismo y liderazgo en TWD ¿Cómo ve este progreso en la serie?

“Me encanta y creo que va a ser cada vez más grande. Hace diez años no hubiera interpretado a Magna porque no parezco estadounidense, ni alemana y tampoco hubiera interpretado un personaje así. Tal vez me equivoque, pero creo que los tiempos y Hollywood están cambiando. Soy muy positiva sobre el futuro”.

¿Qué es lo que más ha aprendido de esta experiencia?

“Ser solo parte de este programa es una felicidad para mí. Luego el hecho de que esta serie deje mensajes como no juzgar (...) también hacer que la gente se sienta menos sola. La gente apagó la televisión y se sintió identificada con Magna, tal vez no en el apocalipsis sino porque han perdido a sus amigos y se sienten comprendidos”.