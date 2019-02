Curazao, el placer de los 5 sentidos

Lo difícil de viajar a Curazao pasa no solo por escoger a cuál playa ir (cada una tiene un paisaje que encanta), sino también por elegir qué tipo de comida, pues goza de una amalgama de ofertas de gran calidad. El hospedaje no es problema, los hay para todos los gustos y presupuestos. Así que respire profundo, tome el mapa y defina su ruta. Seguramente no podrá recorrerla toda, a no ser que decida radicarse en la isla y volverse un curazoleño más.

Esta es apenas una breve guía de las experiencias que encuentra en un destino que puede ser tan relajado y confortable como el visitante quiera, o tan movido y excitante como su energía, tiempo y d lo dispongan.