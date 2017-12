“Abimael Guzmán ya pagó su pena y debe salir libre”: Abogado

“En la crisis repercute el hecho de que los problemas derivados de la guerra interna que vivió nuestro país entre 1982 y 1990 no se hayan resuelto. Hubo ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos, exiliados y varios problemas derivados que no ha querido enfrentar el Gobierno. Desde el Movadef venimos luchando por una amnistía general para civiles, militares y policías, que lleve a una reconciliación nacional. Creemos que, aunque escandaloso, el indulto abre la puerta a una solución política. Una guerra no se puede judicializar. Cuando supimos del indulto de Fujimori también pedíamos la libertad de mi defendido, porque yo como abogado veo que a alguien lo indultan por los problemas de salud que presenta, y mi defendido también los tiene. Problemas de psoriasis artropática, presión arterial elevada, problemas del corazón, problemas estomacales y tiene 83 años de edad”.

¿Cuáles son las condiciones de reclusión en que ha estado Abimael Guzmán?

Bastante duras. Él está hace 25 años en aislamiento absoluto. Estuvo casi 1 año en la isla penal de San Lorenzo y luego en un penal militar de la Base Naval de El Callao, donde no debería estar porque es civil. Ahora, cuando él tiene problemas de salud, ¿acaso como al señor Fujimori, inmediatamente lo llevan a la clínica? No, no le dan la atención requerida. Por eso pienso que después de estos años aislado, sin visitas familiares, ni siquiera de su esposa que debería ocurrir cada 2 meses, pero solo lo permiten una vez al año, creo que ya pagó”.

¿Tanto Guzmán como otros exintegrantes de Sendero Luminoso han reparado a las víctimas?

Abimael Guzmán ha dicho que el Partido Comunista del Perú debe asumir su responsabilidad por los errores, excesos y limitaciones que tuvo la guerra que condujo su partido, en la que el pueblo sufrió. Cuánto me gustaría que aquí ocurriera lo que está pasando en Colombia. Yo creo que esos procesos tienen que ser parte de esa solución política, pero (a los exintegrantes de la guerrilla) ni siquiera se les permite hablar, no se les quiere dejar participar en la vida política del país y no se les permite su reincorporación a la sociedad. No hay nada por parte del Estado para dar viabilidad a procesos de reparación.

Además de la amnistía general, ¿qué podría sellar la solución política?

Otra cosa que nosotros consideramos necesaria para nuestro país es una nueva Constitución Política del Perú, en donde estén representadas todas las fuerzas políticas, incluyendo al Movadef, en una Asamblea Constituyente. Pero no que se haga en comisiones parlamentarias, a espaldas del pueblo .