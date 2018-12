Los nietos perdidos, una búsqueda que no cesa

A ellas, las mujeres que dieron a luz a esos bebés, las callaron y desaparecieron, quedando en manos de las abuelas la misión de encontrar a sus nietos perdidos. Pero el tiempo no se detiene y las Abuelas de la Plaza de Mayo se enfrentan a una realidad de la que ningún ser humano puede escapar: la vejez y la muerte. “Ya quedamos muy pocas abuelas, somos muy mayores”, contó a EL COLOMBIANO Estela de Carlotto , directora de la fundación.

Por eso, están compartiendo su historia en la Comisión Directiva de la organización y con los nietos, tanto los “restituidos” (aquellos que encontraron durante sus pesquisas) como los “propios” quienes se sumaron a la búsqueda. “El día que no exista ninguna abuela ellos van a seguir buscando a los que faltan, a los que ellos llaman sus hermanos”. Hermanos y abuelas, todos víctimas de la dictadura que raptó mujeres embarazadas para quedarse con sus hijos.

Ahora tiene 88 años y es una de las últimas “abuelas” que está con vida. “No creo que alcancen a diez en todo el país porque están o muy enfermas y no se pueden movilizar o han fallecido”. Y entonces, ¿cuando las Abuelas de la Plaza de Mayo falten quién buscará a los cerca de 300 nietos perdidos que según Carlotto aún faltan por encontrar?

Las puertas de la casa de Las Abuelas, ubicada en la calle Virrey Cevallos, de Buenos Aires, Argentina, se abren a las 9 de la mañana. Y allí está Carlotto, buscando día a día a los nietos. “Estela, cuándo te tocará a vos”, le decían cada que encontraba a un nieto de alguna otra abuela. En esa época tenía 84 años y solo pedía no morirse sin abrazar al suyo.

Este año una de las abuelas falleció sin encontrar a su nieta. Se trata de Chicha, una de las fundadoras, quien a sus 94 años dijo adiós a su querida Argentina. “Lo más lamentable no es que pierda la vida, sino que ella no encontró su nieta Anahí. Así que nosotros siempre la vamos a seguir buscando”, asegura desde su oficina de Buenos Aires.

Para cumplir con ese objetivo y los otros 300 que aún están en la lista de este equipo de buscadores las Abuelas cuentan con un grupo de 13 personas entre abogados, genetistas, sicólogos y personal administrativo. Y un banco de datos genéticos guarda la identidad de aquellos que se atrevieron a pasar por la casa para ver si su ADN coincidía con el de alguna de las Abuelas.

Cada que encuentran a un nuevo nieto aparece una ola de denuncias y para los reencuentros ellas preparan una reunión con los abuelos, “si viven, porque a veces no viven”. En uno de los casos recientes estos habían fallecido y las Abuelas prepararon un encuentro con los hermanos y los tíos del nieto “restituido”.

Carlotto aboga por la identidad. “Esto es un derecho no solo de las personas afectadas, sino de todo el país y todo el mundo. No debe olvidarse haber nacido de un papá y una mamá, y estas dictaduras no deben repetirse nunca más”. Mientras la vida se lo permita, seguirá trabajando por él, pero ahora en compañía de Guido, el nieto que su hija Laura le dejó, los otros que tuvo, y con una alegría más: es bisabuela.

“Verlo es revivir y pensar que está un poquito Laura conmigo”, concluye.