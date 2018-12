Actriz de Patito Feo denuncia por violación a compañero de la serie

“Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró, en ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación”.

El año pasado, Darthés fue acusado por abusos por la actriz Calu Rivero y tras ella se sumaron las también actrices argentinas Anita Coacci y Natalia Juncos.

La agrupación Actrices Argentinas se pronunció este martes contra las situaciones de acoso sexual en el medio artístico del país sudamericano, que se suma así a la ola del movimiento #MeToo iniciada en Estados Unidos.

“El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar”, indicó en un comunicado el grupo de actrices, leído en una conferencia de prensa.

Medio centenar de reconocidas figuras del teatro y la televisión argentina respaldaron la denuncia de la actriz Thelma Fardín, presente en la conferencia, que aseguró haber sido violada a los 16 años, en 2009, por el actor Juan Darthés, entonces de 45.