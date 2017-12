Fujimori agradeció el indulto y pidió perdón a los peruanos

Desde una cama de una unidad de cuidados intensivos en un hospital, donde el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, recibió la noticia del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, envió un mensaje a los peruanos, embargado por “sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares”.

“Reconozco que he defraudado a otros compatriotas, a ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez, en esta nueva etapa se abre en mi vida, a apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Mucha gracias presidente Kuczynski por ese gesto magnánimo que me ha reconfortado”, dijo quien dirigió las riendas de la nación peruana entre 1990 y 2000 y estaba condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Le puede interesar: ¿Kuczynski está pagando favores políticos con el indulto a Fujimori?

Fujimori concluyó: “Desde este lugar me uno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos el Perú está primero”.