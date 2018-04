Inicia la era Díaz-Canel sin que Castro deje el poder

Horas antes de la nominación del previsto sucesor de Castro, se conformaron otros entes del Estado cubano, como el propio Legislativo del régimen comunista, dado que juraron 604 de los 605 diputados electos en los comicios generales de marzo. Asimismo, ya se renovaron varios de los cargos del Consejo de Estado con personajes más jóvenes del régimen, y aunque se mantuvo la continuidad de viejos funcionarios de la máxima institución, desde ahí se intenta mostrar un estilo renovado de gobernar.

En tanto, para la primera vicepresidencia del Consejo de Estado, la misma que detentaba Díaz-Canel, fue propuesto Salvador Valdés Mesa, de 73 años, un veterano dirigente sindical que, de ser ratificado, sería el cubano de raza negra que ha llegado más alto en los rangos políticos de la isla.

Y entre las continuidades más reconocibles dentro del régimen, medios oficiales mencionan la del comandante Ramiro Valdés, de 85 años, uno de los guerrilleros que más destacaron bajo las órdenes de Ernesto “Che” Guevara y perteneciente a la primera generación de insurgentes de la Sierra Maestra.

De cualquier forma, ¿representaría Díaz-Canel un nuevo estilo de gobernar? Expertos consultados por EL COLOMBIANO expresaron su escepticismo.

“La tradición Castro sigue siendo muy poderosa y no habrá cambios fundamentales, porque no se trata de una salida obligada, sino de una salida deseada del máximo cargo. Miguel Díaz-Canel es de las entrañas del régimen y es previsible que no se produzca una apertura real. Hubo unas reformas muy tímidas para introducir ciertos incentivos para que la gente participe de cierto modo en el mercado, pero la isla sigue abocada a un régimen socialista que no se parece al que dio relativamente mayores libertades en China”, explicó Juan Carlos Ruiz, docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Desde la perspectiva interna del oficialismo en la isla, Iroel Sánchez expresó una opinión similar respecto a qué posibilidad hay de un viraje con Díaz-Canel: “los ciudadanos cubanos no ven en el traspaso mayor trauma, dado que saben que se trata de una sucesión entre dos personas que llevan muchos años trabajando juntas”.