Movilización: la receta para el retiro del fiscal General de Perú

Sin embargo, sus labores como juez no terminan. Según reseñó el diario El Comercio, estará al frente de la Fiscalía Suprema Civil, en calidad de fiscal supremo.

“Como demócrata con una trayectoria impecable en la impartición de justicia, con mis cuarenta años de incuestionable labor (...) he decido por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia, dar un paso al costado”, así finaliza la carta con la que Chávarry presentó su renuncia.

Jorge Aragón Trelles, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, señala que Perú no vivía una crisis de esta magnitud desde la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 tras estar salpicado en Lava Jato. “Pareciera que finalmente se consigue algo, pero no se resuelve la crisis de la Fiscalía ya que hay varios fiscales supremos acusados de pertenecer a redes de corrupción. Es un paso importante, pero la crisis se mantiene porque no hay mecanismos para sacarlo”, señala Aragón.

Sin embargo, en el caso de Perú hay un elemento particular: el presidente y la ciudadanía marchan en sintonía para pedir el fin de la corrupción. Y es que Vizcarra ha sido clave en la consolidación de las condenas a los corruptos. Al respecto, el analista señala que este caso “ha devuelto esta sensación de que la ciudadanía puede expresarse políticamente y forzar a un cambio. Además, hubo sintonía con un presidente que se ha comprometió con la lucha contra la corrupción”.

Durante los próximos dos meses la jueza Zoraida Ávalos (ver recuadro) estará a la cabeza de la Fiscalía, a la espera de un sucesor definitivo de Chávarry. Según El Comercio, Ávalos tiene una trayectoria transparente e incluso se negó a participar en el acto de investidura del exfiscal.