Nicaragua no supera la violencia y la presión contra Ortega aumenta

Aún no hay un balance concreto de cuántos muertos dejaron las caóticas horas en el país pero, según el diario La Prensa, en Masaya hubo al menos un joven asesinado por disparos de efectivos policiales –o incluso de “paramilitares” al servicio del régimen–. En total, tras 26 días de crisis, se han confirmado 54 muertes por los enfrentamientos y la represión.

Fue la jornada más violenta desde que empezó esta coyuntura de presión al régimen orteguista. Y demostró para muchos nicaragüenses, que el mandatario no dará su brazo a torcer y que aún no escucha los distintos llamados al diálogo. De hecho, desde Managua, una multitudinaria caravana partió ayer hacia el destrozado pueblo –35 km al sur– con banderas y haciendo ruido, en apoyo a los vecinos que soportaron la fuerza represiva la tarde anterior.

¿Pero qué implica que se haya mantenido por tanto tiempo este movimiento estudiantil, ahora apoyado por amplios sectores de la sociedad nicaragüense? EL COLOMBIANO abordó el tema con expertos.

En opinión de Mauricio Jaramillo Jassir, docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, “el gobierno de Ortega no solo no tiene mecanismos de gestión de crisis, sino que su negativa a aceptar la mediación solo está logrando que la gente cada vez coincida más en que la solución directa es su salida. Normalmente no ocurre que la gente permanezca tanto en la calle, y eso demuestra un nivel de organización y logística mínimo que está creciendo. Esto indica también fisuras e inconformidades dentro del sandinismo por el papel totalitario de los Ortega, por lo que muchos están apoyando ya al movimiento estudiantil”.

Para Aldo Olano, doctor en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad Externado, “la clave ahora es ver si, como no ocurrió en Venezuela, las fuerzas militares del país empiezan también a fisurarse, lo que realmente le causaría una crisis decisiva al régimen de Ortega”.