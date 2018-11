Éxodo centroamericano hacia la tierra no prometida

Algunos no sabrían ubicar a Estados Unidos en el mapa y, sin embargo, son un factor clave del futuro político de esa potencia; la bandera escogida por el presidente Donald Trump para alentar el sentimiento antimigratorio de cara a unas elecciones legislativas en las que se juega su gobernabilidad.

A Richard Umanzor , un hondureño de 24 años, le dijeron por teléfono que iba a salir una caravana para migrar a Estados Unidos y él se fue “buscando el futuro”. En centroamérica el futuro no es una cosa que viene, sino hacia la que se llega caminando, a veces en camión o en tren, y que queda al norte. “Pa’ arriba”, como suelen decir las cerca de 10.000 personas que como él salieron de sus países en octubre y ahora recorren México en la mayor caravana de migrantes de la historia de centroamérica.

Dejar Honduras es la gran meta pendiente en las vidas de miles de jóvenes cuyos padres o tíos hicieron lo mismo hace una década. Algunos tuvieron éxito y envían remesas desde Estados Unidos, que representan 1 de cada 5 dólares del Producto Interno Bruto de este país.

Otros, desistieron en el camino, desaparecieron por las redes de secuestro que operan en la ruta migratoria o fueron regresados a su país. Es el caso de los 57.000 deportados entre enero y septiembre. Una cifra que podría dispararse a final de año, cuando la caravana, a la que siguen otras tres que partieron de Honduras y El Salvador, llegue a la frontera con Estados Unidos.

La migración, “transmitida como conocimiento social de generación en generación en centroamérica”, explica Casillas, se ha adaptado a esos riesgos y encontró en los desplazamientos masivos visibles para la opinión pública un mecanismo de protección.

“Los jóvenes tienen mejores ideas”, dice Felicita, una mujer de la ciudad de El Progreso. No tiene noticias de su hijo desde el 13 de octubre, cuando al volver a su casa y no encontrarlo entendió que sus consejos no lo habían disuadido de sumarse a esta nueva forma de partir.