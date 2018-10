Brasil deja atrás 15 años de gobiernos de izquierda

Jair Bolsonaro obtuvo a través de los votos lo que una vez añoró conseguir como oficial: ser presidente. Creció en la década de los 60, en medio de la dictadura, cuando los presidentes eran hombres erguidos que portaban armas y cuya palabra era incuestionable.

Por eso a finales de los setenta, con 22 años, dejó El Dorado, el pueblo donde creció a las afueras de São Paulo, para unirse a la escuela de cadetes de Resende, en Río de Janeiro. No llegó allí para pasar desapercibido. Tenía, en palabras del coronel Carlos Alfredo Pellegrino, una “permanente intención de liderar a los oficiales subalternos”, que a veces escalaba hasta la agresividad y una fijación “excesiva” con la búsqueda de oro.

En 1986 fue encarcelado por la publicación de un artículo en la revista Veja, titulado “El salario está bajo”, en referencia a los ingresos de los militares. En su celda recibió al menos 150 cartas de apoyo de miembros del Ejército y de sus esposas. Fue la primera vez que reconoció que podía ser alguien a quien seguir. Por esa época, la dictadura llevaba menos de un año de haber terminado y Brasil tenía su primer presidente civil en 20 años. El capitán Bolsonaro decidió dejar el uniforme y aspirar al concejo de Río de Janeiro. A pesar de ser católico de crianza, se hizo elegir por un partido cristiano.

Pasó dos años como concejal y en 1990 alcanzó un puesto en la Cámara de Diputados. En 1993 su nombre apareció en un titular de The New York Times. El artículo destacaba su declaración en medio de una plenaria en la que decía: “Estoy a favor de la dictadura”. La frase, a menos de una década del fin del régimen militar, no era solo la consigna de un excéntrico. Entonces el diario estadounidense prendía una “luz amarilla”, una señal de alerta del quiebre de la frágil democracia brasilera.

En los años siguientes, los hechos hicieron ver esta advertencia como un exceso de cautela: Brasil consolidó su sistema electoral y la llegada al poder de la izquierda con Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), entre 2003 y 2011, que permitió que 30 millones de ciudadanos se elevaran por encima del umbral de pobreza.

Bolsonaro siguió siendo un congresista veterano y extravagante, del que poco se hablaba, como recuerda el analista político brasileño Iván Godoy. El periódico El País, de España, señaló que en sus 30 años como diputado, el nuevo presidente solo logró la aprobación de dos proyectos: una reforma a los impuestos para los productos informáticos y otro sobre un medicamento contra el cáncer.

Él justificaba su falta de relevancia como una consecuencia de su distancia con las orientaciones partidistas. Muchos líderes pasaron por episodios similares de ostracismo previos al éxito, como Hugo Chávez tras su fallido golpe de Estado en 1992. Años después, cuando él llegó a la presidencia, Bolsonaro se refirió a él como “la esperanza de Latinoamérica”. Era un militar que llegaba al poder.

El exmilitar brasileño debió esperar casi dos décadas para que su visión de la democracia tuviera eco en la población. Identificó la señal en los últimos años, a partir del debilitamiento del PT por escándalos de corrupción y el ascenso de varios partidos neopentecostales en el Congreso.

Entonces, en 2016, el diputado católico se rebautizó como evangélico en las aguas del río Jordán, en Israel, a la vista de las cámaras. Bolsonaro emergió como el líder absoluto de los partidos cristianos de Brasil –un país con 42,3 millones de evangélicos– y de la mano de estos y de las redes sociales, este militar retirado, hijo de un dentista sin título, está recibiendo la atención que conquistó a partir de años de palabras incendiarias.

Pero, ¿por qué Brasil giró a la derecha? Godoy explica que su popularidad se deriva del desprestigio de la clase política tradicional (los líderes del PT) debido a sus escándalos de corrupción, el llamado de la población a tener mano dura con la violencia y su idea de “recuperar las costumbres”, limitando a la comunidad Lgbti.