La migrante paisa que hace política en EE.UU.

Mientras Catalina Cruz cuenta su historia de migrante colombiana en Nueva York se le nota su ascendencia paisa. 26 años en Estados Unidos no arrebataron de su voz el acento que aprendió cuando era niña caminando entre las calles del barrio Guayabal, en la casa de su mamá, y en el municipio de Itagüí, en la casa de su papá. De él, un hombre que fue sindicalista de Sofasa y que siempre quiso ser político o abogado, heredó las ganas de trabajar por el pueblo. Y de ella, una enfermera del Pablo Tobón Uribe que migró en medio de la época más cruda de la guerra contra el narcotráfico en busca de ese sueño americano, la verraquera de enfrentarse a todo con tal de salir adelante.

Cruz tenía nueve años cuando su familia partió rumbo a Estados Unidos. Fue un 7 de noviembre de 1992 cuando dejó atrás su época de estudiante del Colegio Santo Ángel y el Instituto Ferrini para hacer su vida en Queens, distrito de Nueva York. En sus maletas solo iban sueños porque viajaba sin papeles, entender inglés o tener algún familiar que los recibiera. De esos 26 años, 13 estuvo indocumentada y después de volver a casa un par de veces, esta Navidad vivió el regreso más pleno de todos tras convertirse en asambleísta por el distrito 39 de Nueva York. A partir de este mes, la política estadounidense tiene una paisa dentro de sus fichas que tiene como objetivo crear mejores oportunidades para la comunidad migrante y los trabajadores.

Catalina partió tras un sueño, pero en el camino fue denigrada, tuvo que luchar para sobrevivir y conoció el lado difícil de la vida en Estados Unidos. “Ese sueño americano que toda la gente pinta no existe. En ese sueño no te humillan, no te tratan como si fueras menos porque no tienes un papel. A mí me tocó muy duro”.

Al no tener papeles, su mamá tenía que aceptar cualquier trabajo que le ofrecieran: fue empleada doméstica, niñera, repartió volantes en las calles, vendió empanadas y tamales, todo “lo que se le atravesara” para poder sobrevivir. En sus intentos por regularizar su situación, un abogado le robó tres mil dólares (lo que ahora son alrededor de nueve millones de pesos) prometiendo que la haría ciudadana estadounidense: no cumplió, se llevó su dinero y Catalina creció con ese miedo que tienen muchos latinos de su distrito, una comunidad de población migrante: ser deportados.

Llegó el momento de ir a la universidad y tenía el sueño de estar en el servicio público: “Imagínate yo, sin papeles, y quería ser policía”. En Nueva York los indocumentados pueden estudiar en instituciones públicas, pero no tienen ningún tipo de beneficio económico por parte del estado y tienen que suplir la totalidad de los gastos. Entonces, a punta de trabajo su mamá le dio el dinero para el primer semestre de la universidad. Con dos empleos al tiempo, trabajando hasta cuarenta horas a la semana para pagar el semestre y ayudar en los gastos de la casa, Catalina consiguió graduarse como psicóloga forense.

El tan anhelado “papelito” que la reconocería como ciudadana estadounidense llegó a los 22 años, cuando se casó con su novio de la adolescencia. Un abogado le ayudó con su caso, dejó de ser una indocumentada y de esta forma pudo pedir la regularización de su mamá. “Vi ese poder de tener un título de abogada porque fue un jurista quien me hizo el caso gratuitamente y me ayudó a cambiar mi vida, la de mi mamá y la de mi abuelo en Medellín sin siquiera conocerlo porque tener una residencia, una ciudadanía, me da la posibilidad de ayudar a la gente”. Y fue ese abogado el que la inspiró a estudiar derecho con especialización en asuntos laborales y de migración, su segundo pregrado. Quería replicar lo que él hizo con ella.