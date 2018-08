Colombiana denuncia haber sido lanzada de un cuarto piso por su expareja en Israel

Una colombiana de 29 años de edad denunció esta semana haber sido lanzada de un cuarto piso de un edificio en Petah Tikva, Israel, por su expareja, un ciudadano de ese país.

La mujer es Charlotte Alvarado, y se encuentra recluida en el Centro Médico Rabin, también conocido como Beilinson Hospital, donde se recupera de las heridas.

Desde ahí, Alvarado grabó un video que ha sido difundido por sus familiares en Colombia y por la comunidad colombiana en Israel.

“Estoy sola, no tengo familia aquí. No me puedo mover, no puedo comer sola. Mi mamá, mi madrastra, intentó entrar hoy a Isreael, y no la dejaron entrar porque en el hospital colocaron mi nombre un poco mal. El papá de mi hija intentó matarme”, dice la mujer en el video, en el que se ve acostada en una camilla de hospital, con evidentes signos de maltrato.

En el video, la mujer también pide ayuda para que las autoridades permitan el ingreso de su madrastra, quien viajó de Colombia para acompañarla, pero le fue negado el acceso a Israel.

Alvarado y el presunto agresor tienen una hija de dos años de edad. Sin embargo, no sostienen una relación actualmente.

Según se conoció, la mujer viajó de Bogotá a Israel con su hija para que esta pudiera visitar a su padre por unos días. En medio de su estadía se presentó el ataque.

Lea también: ‘Detienen a nueve personas por explotación sexual de mujeres colombianas en España’.

A través de redes sociales, en Facebook y en WhatsApp, se han creado grupos de colombianos residentes en Israel para brindar el apoyo necesario a Alvarado. Hasta ahora, los esfuerzos están puestos en conseguir que su familia pueda ingresar a Israel para acompañarla, y encontrar asesoría legal para resolver la situación de la menor de edad y denunciar al presunto agresor.

Además, se creó a través de la plataforma Paybox un espacio de recaudación de dinero para las labores de ayuda a Alvarado. Hasta este miércoles se habían recaudado 5182 nuevos séqueles (moneda israelí), es decir, 4,2 millones de pesos colombianos.