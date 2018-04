Cumbre de las Américas, a un paso de ser fallida

El efecto más relevante es simbólico: se trata de la primera vez que no asiste el presidente de Estados Unidos a una Cumbre, instalada en 1994, por el gobierno de Bill Clinton (ver la historia en el paréntesis).

“Es un ejemplo más de los insultos de este gobierno a la región. Se ausenta de los eventos estratégicos, como si fueran menores. También minimiza el comercio y la migración”, afirma Cristopher Sabatini, catedrático especializado en América Latina de la Universidad de Columbia, y añade que lo paradójico es que llevaba a Lima un discurso en el que pedía tener cuidado con cooperar con China por el riesgo de participar en malas prácticas de comercio. “Sin embargo, le importa tan poco, que no asiste a la cumbre regional más importante”, pues es la única que reúne a los mandatarios del hemisferio.

“La razón por la que se quita de la cita es porque América Latina no es prioridad”, repunta Sebastián Bitar, director del pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos de la U. de los Andes. Según el internacionalista, podría monitorear una respuesta militar o diplomática a Siria, sin cancelar una visita.

Más bien, argumenta, coincide con el avance de investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. “La cancelación se da en un momento de presión contra Trump. El FBI allanó la casa del abogado personal del mandatario y la pesquisa llega a su círculo cercano”, agrega Bitar.

Esto no significa que los vínculos entre Estados Unidos y América Latina no estén funcionando. Para el director de programa, a excepción de México, Trump no ha deshecho pactos comerciales en la región y las relaciones, aunque no son prioridad, “son funcionales”.

Juan González, exsubsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental en la administración de Barack Obama, cree que los meses en que la comunidad internacional creyó que Trump asistiría a Lima fueron determinantes para darle relevancia a una cumbre que, dice, ha perdido fuerza.

Ahora bien, la participación del vicepresidente Mike Pence, en reemplazo de Trump, sigue enviando un mensaje “bastante importante” sobre las relaciones con Estados Unidos.

Según el exfuncionario, de origen colombiano, aunque el Washington de Trump refleja vagamente las necesidades de América Latina y parece dirigir sus esfuerzos a tres únicos temas (la crisis venezolana, la relación con Cuba y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), también es consciente de que abandonar otros asuntos de la agenda puede arrebatarle su histórico dominio en la zona, muy coqueteado por China y la Unión Europea.

“Si Estados Unidos no está involucrado competitivamente en temas de largo plazo, va a terminar cediendo liderazgo”, apunta González, para quien el vicepresidente Mike Pence deberá mostrar más que firmas de documentos y reuniones con jefes de Estado. “Lo importante será qué va a hacer cuando regrese a Washington: si enfocará los resultados de la Cumbre de forma más activa, si usará el escenario para proponer una verdadera salida democrática y pacífica en Venezuela”, concluye.