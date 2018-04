Cumbre de las Américas tiene el reto de pasar del papel a la acción

Ayer arrancó la VIII versión de la mayor cumbre regional en Lima, Perú, con la asistencia de 28 mandatarios de las Américas. Los objetivos parecen bien definidos, pero otra cosa será ver qué tanto aplicará el foro las posibles vías de solución para todos ellos sin que se quede solo en declaraciones simbólicas.

La crisis política y social en Venezuela, la lucha contra el crimen transnacional, la necesidad urgente de combatir de forma efectiva la rampante corrupción, y estrategias para mitigar los altos indicadores de desigualdad, son algunos de los asuntos barajados en torno a la reunión que finaliza en la tarde de hoy.

Llamado a actuar

Son distintos los actores que, durante el primer día de la Cumbre de las Américas, instaron a las partes a pasar de los simples pronunciamientos a acciones concretas. Por ejemplo, respecto a Venezuela, tal vez el tema más importante, Estados Unidos hizo un llamado para que “los países latinoamericanos no reconozcan las elecciones (del 20 de mayo). Y no solo eso, esperamos que impongan sanciones individuales y no solo contra Maduro, sino otras personas de su régimen que violan los Derechos Humanos”, como dijo el nuevo embajador de la potencia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo.

También, respecto a la lucha contra la corrupción, un mal que parece enquistado en toda la región, empresarios y activistas instaron a los mandatarios a no dejar pasar esta oportunidad para establecer estrategias conjuntas: “tenemos que pasar de las declaraciones. Las herramientas están ahí, lo que hay que hacer es lograr su aplicación, transformar eso en una realidad”, remarcó Delia Ferrera, presidenta de Transparencia Internacional.

¿Pero realmente marcarán estos temas la agenda de los mandatarios en Lima? EL COLOMBIANO consultó con expertos para determinar qué tan reales resultarán dichos cometidos.

Respecto al país vecino, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, consideró que “el tema venezolano no solo será abordado por el deterioro democrático, la violación de Derechos Humanos y el fortalecimiento del régimen dictatorial, sino incluso más por la crisis migratoria venezolana que está afectando a toda la región”.

Aún con todos los asuntos coyunturales que se han interpuesto en las últimas semanas, como la renuncia forzada de Pedro Pablo Kuczynski en Perú y el asesinato de tres periodistas ecuatorianos por disidencias de las Farc en la frontera colombiana, Venezuela aún dará de qué hablar.

No obstante, en opinión de Diego Cediel, politólogo y docente de la Universidad de La Sabana, estos asuntos coyunturales hacen que dos temas ganen relevancia, como es la lucha contra el crimen trasnacional en términos de narcotráfico y trata de personas, y la lucha contra la corrupción, con un Odebrecht que salpicó a toda la clase política de Latinoamérica.

“Es claro que los Estados deberían establecer mecanismos de cooperación para atajar estructuras trasnacionales que resultan fortalecidas en territorios fronterizos a lo largo de toda la región”, agregó.

Todos los académicos, no obstante, se mostraron escépticos frente a la posibilidad de que en todos esos asuntos se plasmen en acciones o avances concretos. El reto por tanto, lo tienen los políticos en demostrar una mayor utilidad para dichas cumbres.

Y si en asuntos políticos puntuales impera la duda respecto a qué puedan hacer los 28 jefes de Estado que acudieron, peor aún es la expectativa frente a asuntos de fondo, como el combate a la desigualdad y a los problemas más endémicos de las democracias del continente.

Ausencias y mensajes

Existe por otra parte la posibilidad de que, en el plano político, la región trace algunos virajes determinados. La cancelación para ir a Lima por parte de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Cuba, Raúl Castro, parece presagiar ciertos distanciamientos. ¿Qué opinan los expertos?

“En el caso de Trump, efectivamente hay un desinterés en la región, no la ve prioritaria en su agenda. Además EE. UU. tradicionalmente ha visto a América Latina como un terreno ganado. Pero también es posible que se le hayan sumado varias coyunturas como la publicación de un libro en su contra por parte del exdirector del FBI, James Comey, y los allanamientos contra su abogado personal”, argumentó Juan Carlos Ruiz, docente de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario.

Se esperaba más por tanto el desplante de Cuba, una nación históricamente apartada de las dinámicas de la OEA, que el de Estados Unidos.

Para Cediel, en este sentido, la VIII Cumbre de las Américas “podría dejar un mensaje contra el proteccionismo” .