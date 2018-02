Abogado de Trump dice que pagó millonaria suma a estrella porno ligada al presidente

El abogado personal del presidente Donald Trump dijo el martes que pagó 130.000 dólares de su propio dinero a una estrella porno que dijo que en 2006 había tenido un affair con Trump.

El abogado, Michael Cohen, afirmó en un comunicado enviado al cotidiano the New York Times que no le fue rembolsado el pago a la actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford pero es conocida en la industria pornográfica como Stormy Daniels.

Cohen insistió en que el pago fue legal y declinó dar detalles, tales como porqué realizó el pago, señala el Times.