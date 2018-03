Escándalo político de Facebook se torna global

Tras conocerse que la mayor red social del mundo compartió datos personales sobre 50 millones de personas a la firma de consultoría política Cambridge Analytica, misma que colaboró con las campañas de Donald Trump a la Presidencia de EE. UU. y la del Brexit en Reino Unido, este martes la indignación aumentaba mientras Facebook permanecía sin dar respuesta.

Si las críticas y la presión ya eran generalizadas contra el director ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg, para aumentar las restricciones con el fin de evitar de que la plataforma se convierta en un espacio para la desinformación, ahora tras las revelaciones de los diarios The New York Times y The Observer, Facebook está bajo la lupa de la opinión pública mundial.

Frente a ello, la institucionalidad británica y estadounidense trata de reaccionar ante el caso. Mientras que en Washington la congresista demócrata Amy Klobuchar exigió que Zuckerberg dé explicaciones ante el Comité Judicial del Senado, en Londres el presidente del Comité de Asuntos Digitales de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, avanzó que llamará a declarar a Zuckerberg y al director de Cambridge Analytica, el británico Alexander Nix.

“Alguien debe asumir la responsabilidad por esto. Es momento de que Zuckerberg deje de esconderse detrás de su página de Facebook”, afirmó.

Apoyo a Trump “bajo las sombras”

Cambridge Analytica, la empresa que utilizó los datos de 50 millones de personas —identidades, localizaciones y los me gusta de los usuarios—, fue fundada en 2013 como subsidiaria de la firma británica de consultoría política SCL Group, precisamente con el objetivo de incidir en las elecciones estadounidenses.

En ese país, participaron personajes clave de la campaña Trump en su fundación: Steve Bannon y Robert Mercer, los nombres detrás del portal ultraderechista Breitbart News.

La firma comenzó apoyando la campaña de Ted Cruz durante la campaña de las primarias republicanas, pero pronto se alineó al discurso del magnate.

Según The New York Times, la firma pudo recabar fácilmente los datos de millones de usuarios de Facebook dadas las libertades que otorgó desde 2007 Zuckerberg a los desarrolladores de toda clase de aplicaciones —encuestas, juegos, redes— para el uso de información personal.

“A pesar de todo eso, los usuarios de Facebook no se inmutaban. Seguramente esas aplicaciones recolectaban datos sobre sus vidas, pero parecían apropiadas e inofensivas. ¿Qué podría ir mal? Hoy, mas de una década después, las consecuencias del enfoque “dejar hacer” de Facebook están quedando claras”, advirtió el diario.

Paralelo a las revelaciones de los diarios The New York Times y The Observer, el Canal 4 de Reino Unido publicó el lunes un reportaje en el que incrimina aún más al directivo de Cambridge Analytica en Reino Unido, Alexander Nix.

Mediante una cámara escondida, un periodista de dicha cadena, haciéndose pasar por un adinerado industrial de Sri Lanka con intereses en política de su país, logra que Nix ofrezca todo tipo de servicios extras y “bajo las sombras”, de competencia desleal e incluso ilícitos.

“Podemos construir identidades falsas y portales falsos, podemos ser estudiantes de universidad haciendo investigaciones, podemos ser turistas, tenemos muchas opciones para ofrecer”, dijo Nix.

El empresario se incriminó mucho más al ofrecerle al reportero de Channel 4 “contratar a una mujer atractiva para seducir al candidato rival y filmarlo secretamente teniendo sexo para después armarle un escándalo”. “Tenemos amplia experiencia trabajando bajo las sombras”, recalcó Nix.

Problemas en bolsa y otras implicaciones

Nueva York es uno de los lugares donde se sintió de primera mano los efectos del escándalo que salpica a Facebook. Solo el lunes, la firma perdió 7 % en Wall Street ante el miedo de los inversores a que el gigante digital pierda usuarios y a que los países más influyentes aprueben políticas más rigurosas para proteger la privacidad del consumidor.

Está fue su mayor caída desde 2012 y los analistas estiman que ha supuesto una pérdida de unos 39.000 millones de dólares. El golpe también alcanzó a grandes compañías tecnológicas como Amazon, Alphabet o Netflix.

En opinión de Teddy Goff, estratega digital del Partido Demócrata tarde que temprano Facebook se verá abocado “a buscar mecanismos para combatir el núcleo de desinformación y odio subyacente en los contenidos de la red social, dado que cada vez es más evidente la amenaza que esto tiene sobre la democracia y los países occidentales”, tal como dijo a EL COLOMBIANO.

En este sentido, según el experto no solo cabe fiscalizar lo que está haciendo Facebook, sino que se debe redoblar esfuerzos para garantizar que “exista una normativa que permita controlar dinámicas de manipulación en redes sin que esto implique que se infrinja la libertad de expresión”.