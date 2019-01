Gobierno explicó visita del comandante del Ejército Sur de Estados Unidos

De visita rutinaria y normal calificó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el paso por Colombia del general Mark Stammer, del Ejército Sur de los Estados Unidos. De esta manera, el jefe de la cartera le salió al paso a la polémica por el viaje al país del alto oficial en momentos en que hay una tensión por la situación en Venezuela.

El Ejército Sur de los Estados Unidos es un componente del Comando Sur y presta colaboración a 31 países de Centro y Suramérica, así como a naciones del Caribe. Sus recorridos por estos países son frecuentes para revisar temas de cooperación internacional.

“Colombia tiene una relación recíproca con el gobierno de los Estados Unidos y con sus fuerzas militares. En este tipo de visitas se mira la interdicción de los cargamentos de droga y cómo va la erradicación de los cultivos ilícitos”, detalló Botero.

La agenda que cumplirá el oficial estadounidense será privada y sostendrá varias reuniones entre las que se cuenta una con el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, y con el el general Luis Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.

La visita, además, se sumó a las suspicacias que generó el mensaje que se vio en la libreta de apuntes de John Bolton, el consejero de Seguridad del Gobierno Trump, en la que se leía la frase 5.000 tropas a Colombia.

Al ser consultado sobre el tema, Botero inició explicando que Colombia cuenta con 447.000 hombres y mujeres y agregó que “tenemos una fuerza pública acorde a nuestras necesidades”.

Pero al ser consultado por la posibilidad del ingreso de tropas extranjeras en el país dijo que el canciller Carlos Holmes Trujillo es el vocero y que desde esa cartera no se le consulta al Ministerio de Defensa.

“Yo no lo consulto a él ni él me consulta a mí. Trabajamos articuladamente, pero eso no quiere decir que haya consultas”, enfatizó Botero.