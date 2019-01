Muro con México, la promesa que enreda gobierno de Trump

Si bien se trató de una de sus principales promesas de campaña, hasta el momento Donald Trump no ha construido ni un kilómetro del prometido muro en la frontera sur de Estados Unidos. Inicialmente, mencionó que la financiación de esta obra correría por cuenta de México. Al ver que no era viable esta opción, buscó recursos en programas federales como Homeland Security. Su último intento, tras dos años sin avances, ha sido llevar la petición de presupuesto a un Congreso en el que ya no tiene la mayoría absoluta.