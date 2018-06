La tragedia de los niños separados de sus padres por deportación en EE.UU.

El repartidor detenido el 1 de junio cuando entregaba una pizza en una base militar, Pablo Villavicencio, de 35 años, vive y trabaja en Nueva York desde hace más de ocho años.

Tenía una orden de deportación pendiente, pero tramitaba su “green card” o permiso de residencia permanente.

Si es deportado, la familia quedará separada, a menos que su esposa y sus hijas de dos y tres años -las tres estadounidenses- abandonen su país. También perderán su principal fuente de sustento.

“Mis hijas precisan a su padre, lo extrañan mucho”, dijo su esposa, Sandra Chica, en un video publicado el miércoles en Twitter.

Los abogados de Legal Aid que representan a Villavicencio de manera gratuita lograron el fin de semana que un juez frenase a último momento su expulsión, y ahora exigen su liberación. Una audiencia fue fijada para el 20 de julio.

Familias separadas “todo el tiempo”

“El caso de Pablo no es muy único. Recibió mucha atención, pero esto está pasando todo el tiempo en todos lados, a través del país, en la frontera, en las ciudades, en Long Island, en Brooklyn...”, dijo a la AFP Gregory Copeland, el abogado de Villavicencio.

Villavicencio “es un padre muy presente; sus hijas son el centro de su mundo”. “No es peligroso, no es un riesgo, no está escondiéndose, no tiene antecedentes penales. No hay razones para mantener su detención”, sostuvo Copeland.