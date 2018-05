Senado con pruebas de injerencia rusa en elecciones, ¿afectará a Trump?

El Comité de Inteligencia del Senado de EE. UU. aseguró ayer que coincide con la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que el gobierno ruso sí interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 a favor del actual presidente, Donald Trump.

“No vemos ninguna razón para disputar las conclusiones. No hay duda de que Rusia emprendió un esfuerzo sin precedentes para interferir” en los comicios, dijo el presidente del comité, el republicano Richard Burr, al divulgar los resultados de la investigación.

Precisamente, llama la atención el hecho de que se tratara de un ente integralmente bipartidista el que haya señalado, tras investigar durante meses lo hecho por entes como el FBI, la CIA y el Departamento de Justicia, para indagar el caso ruso, que las conclusiones a las que llegó la comunidad de inteligencia del país son acertadas. Rusia interfirió en la campaña presidencial de 2016.

Las investigaciones de esos entes revelaron, tal como respalda el informe de ayer, que Rusia intentó interferir en las elecciones por tres razones: “socavar la democracia en EE. UU, dañar a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y ayudar al republicano Donald Trump a llegar a la Casa Blanca”.

No obstante, respecto a qué tanto afecta el caso a Trump, expertos difirieron en sus respuestas.

“El Comité de Inteligencia del Senado, que se caracteriza por no tener móviles ni fanatismos políticos, aceptó que hubo interferencia rusa, pero no señaló por ello a Trump. Lo que hizo fue establecer qué tipo de errores se cometieron en materia de seguridad nacional para permitir que eso ocurriera”, consideró Germán Sahid, internacionalista y docente de la U. del Rosario.

David Castrillón, investigador del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado, coincidió en lo legal, mas no en lo político.

“El Comité encontró que hubo interferencia rusa, pero no necesariamente indica esto que hubo colusión con la campaña Trump. La investigación judicial, como tal, avanzará a su ritmo sin que este suceso la afecte”, explicó.

No obstante, en lo político, al experto le parece que sí hay serias implicaciones a tener en cuenta: “en el Congreso ahora no solamente se podrían tomar medidas para blindar las elecciones legislativas de este año. Pero más allá de eso, se indica que hay republicanos que no siguen la línea de la Casa Blanca, por lo que podrían aumentar las fisuras”.