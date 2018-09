El fuego que arrasó con 200 años de historia

nicolás pernett

ANÁLISIS

Cuidar las instituciones que albergan la memoria

nicolás pernett

Historiador

“Los museos en el mundo se encargan de preservar y exhibir objetos importantes para la historia de los pueblos. A pesar de que la memoria no está en los edificios sino en las personas, aquella se estimula a través de los materiales del pasado. Tanto para investigadores como para el público los museos son fundamentales porque permiten entender cómo ha sido el proceso que nos ha traído hasta acá. La gente debe conocerlos porque así se reconoce el pasado (por orgullo o para aprender de los errores) y entender el presente. En el caso del Museo Nacional de Río la pérdida es incalculable. Más de 20 millones de piezas en el edificio que llevaba 200 años recopilando materiales de América y el mundo, por lo que no solo le importa a Brasil.

Un museo es como una instalación, requiere un cuidado particular, especialmente por los materiales que había. Lo que se sabe es que en Brasil y América Latina los recortes de presupuestos para archivos y centros de cultura han sido muy grandes.

Los edificios que albergan la memoria de un país no son accesorios. Estos patrimonios del mundo son muchas veces edificios muy antiguos que contienen gran cantidad de materiales y a veces no hay espacio suficiente. En el Museo Nacional de Río de Janeiro solo estaba exhibido un pequeño porcentaje de lo guardado. La preservación de los objetos históricos debe ser una prioridad de cada país y no se debe recortar el presupuesto ni el personal necesario para mantenerlos a salvo.

Finalmente, es muy difícil recuperar lo que se perdió en este incendio. Lo único para hacer de esto algo positivo es que se concientice sobre la necesidad de conservar los archivos, museos y cualquier albergue de la memoria, bien mantenidos y financiados”.