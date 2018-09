El tratamiento del problema de las drogas ilícitas está latente

México es tal vez, en el momento, el país más golpeado por el narcotráfico en el mundo. El problema con las drogas, que afecta a otras naciones, puso a la comunidad internacional a debatir sobre la necesidad de plantear una forma distinta de lucha contra este flagelo. Al país mexicano le ha tocado durante el proceso de transición de gobierno que asumirá Andrés Manuel López, el próximo mes de diciembre.

Según explica la que todos prevén será su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el próximo mandatario de los mexicanos planea legalizar la droga, amnistiar a los delincuentes menores, y frente a los grandes narcotraficantes, considera crear un esquema de sometimiento que garantice información sobre las rutas utilizadas y los políticos corruptos que han hecho parte del negocio.

“Recibí de Andrés Manuel una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país. Debe irse avanzando en la propuesta de legalizar la droga. Él sabía perfectamente de mis artículos en la prensa sobre la despenalización, me dijo textual: ‘abramos el debate’”, afirmó la mano derecha de AMLO en una conferencia sobre la lucha contra los narcos.

Ante la iniciativa, el gobierno estadounidense rechazó cualquier idea en esa vía: “vamos a continuar teniendo contactos con nuestros socios mexicanos. No tengo un anuncio específico de una política en ese frente, pero no apoyaríamos la legalización de todas las drogas en ningún lugar, y ciertamente no querríamos hacer nada que pudiera permitir que más drogas entren en nuestro país”, dijo Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca.

Como no se trata del anuncio formal de la implementación de un plan para reformar la política antidrogas en México, aunque sí el aviso de que el gobierno de AMLO tendrá el asunto entre sus prioridades, los gobiernos de los países más golpeados por el pulpo global del narcotráfico no han reaccionado más allá de lo dicho por la vocera estadounidense.