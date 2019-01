Brexit, de sueño nacionalista a pesadilla

Según la postura de May, este escenario está justificado al haber llegado al mejor acuerdo posible, opinión que respalda la profesora Parente, quien considera poco probable que la Unión Europea ceda. Desde que se alcanzó el acuerdo el 25 de noviembre del año pasado, la comunidad europea ha reiterado que solo está dispuesta a ofrecer aclaraciones sobre el texto.

Theresa May fijó el 21 de enero como la fecha límite para el trámite del acuerdo del Brexit en el parlamento británico. Por lo tanto, tras la derrota ayer, cuenta con tres días para renegociar con Bruselas algunos puntos. No obstante, como señala Ana María Parente , profesora de negocios internacionales de la Universidad de Medellín, “sería reconstruir en tres días un acuerdo negociado durante dos años”.

Según los analistas, esta es una posibilidad muy concreta. Para evitar una salida sin acuerdo el próximo 29 de marzo, Theresa May, como primera ministra, podría solicitar a la Unión Europea que aplace por unos meses la fecha de ruptura definitiva. Este plazo límite fue definido en 2017, cuando May notificó oficialmente a la Unión Europea la intención de su país de retirarse. Según el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la salida de un país miembro debe darse en los dos años siguientes a ese aviso. No obstante, de acuerdo con Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, para que la Unión Europea esté dispuesta a conceder esa prórroga sería necesario un compromiso por parte de Reino Unido, ya sea con la realización de un nuevo referendo o la convocatoria de elecciones generales.