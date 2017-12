Fujimori pidió perdón y apoyó a Kuczynski

Gratitud y perdón, en esas palabras se centró el mensaje que dio el expresidente peruano Alberto Fujimori, al enterarse del indulto que le fue otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Fujimori, quien pagaba una condena de 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1990 y 2000 cuando dirigió las riendas de esa nación, le habló al pueblo peruano desde una unidad de cuidados intensivos a donde fue tratado el sábado por enfermedades asociadas a su edad.

Dijo que tras conocer de su indulto estaba embargado por “sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares”.

Por primera vez pidió perdón: “Reconozco que he defraudado a otros compatriotas, a ellos les pido perdón de todo corazón”. Y agradeció al presidente Kuczynski: “No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez, en esta nueva etapa que se abre en mi vida, a apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias presidente Kuczynski por ese gesto magnánimo que me ha reconfortado”.