Independentismo: vuelve y juega

Este escenario es posible si llegado el 6 de febrero aún no se solidificado una mayoría absoluta en el Parlament que elija una cabeza en el Govern, en ese caso volverían a las urnas en mayo de 2018.

Para el consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí , el escenario más complejo se da en términos de gobernabilidad, pues a pesar de los resultados obtenidos, la polarización entre los bloques no da pie a ninguna formación sólida a futuro, incluso asegura que “no se debe descartar que se tenga que convocar a unas nuevas elecciones”.

“El Estado español ha sido derrotado, Rajoy y sus aliados han perdido. Exigimos la restitución del gobierno legítimo y la liberación de los encarcelados. Lo digo como presidente de Cataluña, España tiene que tomar nota y si no lo hacen, cambiaremos de país antes de lo pensado”, aseguró desde Bruselas, Puigdemont, tras la consolidación de los resultados electorales.

Entre tanto, el partido de Carles Puigdemont , Junts per Cataluña, queda segundo en escaños y el del encarcelado Oriol Junqueras se ubica tercero. Juntos suman 66 de los 135 puestos, pero si se le suman los cuatro del partido CUP, se alcanzaría la mayoría absoluta.

La primera fuerza política de Cataluña será Ciutadans, el partido de derechas y del bloque constitucionalista tendrá 37 escaños en el Parlament y logró la mayoría en votos, pero no le alcanza para tener mayoría.

Si la coalición independentista lograra consolidar un gobierno, la figura principal sería, en teoría, Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica eludiendo a la justicia española que le imputa cargos tras la declaración de independencia en octubre.

Lo anterior tendría fuertes implicaciones dentro del bloque independentista, pues desde Esquerra Republicana, se abandonó durante la campaña la pretensión de declarar unilateralmente la república catalana, por lo cual no estarían nada claros los términos de la alianza de gobierno. Sobre todo porque necesitarán más que nunca los votos de la CUP, que opina que Cataluña se independice sin mediación.

Desde la Asociación Nacional Catalana, su vicepresidente Agustí Alcoberro, aseguró que “los resultados de las elecciones deben ratificar la república y demuestra la victoria del independentismo”. Al tiempo que pidió la libertad para los políticos encarcelados.

A su vez, Inés Arrimadas, secretaria general de Ciutadans, dijo que “somos los ganadores de las elecciones de Cataluña, los partidos nacionalistas no pueden hablar en nombre de todos los catalanes, porque somos diversos y somos diferentes. El procés no tiene futuro y no nos representa”.

Como quedan las cargas, el gobierno de Mariano Rajoy “deberá negociar con grupos políticos que tienen a sus líderes o en la cárcel o evadiendo la justicia. Esto además ratifica que Cataluña seguirá siendo el principal problema en la actualidad española y que el independentismo mantiene su fuerza”, aseguró el Arnau Galcerán, jurista y magíster en derecho internacional de Esade en Barcelona.