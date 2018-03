India: los secuestran para casarlos

Lo que Kumar no sabía cuando se fue de fiesta, es que sería secuestrado y obligado a casarse con una mujer que nunca había visto en su vida. De ella no sabía ni el nombre.

“Cállate. ¿Porqué lloras? Solo te estamos casando, no te vamos a matar”.

Una costumbre arraigada en el ADN de un país en el que las mujeres tienen la obligación de casarse para poder cumplir con determinados roles sociales y no convertirse en una carga para sus familias.

Pero esta es una realidad que ha cobrado la libertad de miles de hombres que no anularon el matrimonio y que, por tradición, tendrán que vivir el resto de su vida con una perfecta desconocida.

La noticia de Vinod ocupó los titulares nacionales e internacionales porque el video del momento en el que llora desconsolado y ruega a su nueva familia política porque no lo obliguen a casarse se hizo viral.

“Las personas más pobres están buscando que no sea solo el factor religioso el que condicione la posición social”, concluyó.

“En ese país tu estás en la casta que el karma te conduce a estar, entonces más te vale que dentro de ese karma logres consolidar una familia porque fuera de ella no lo podrás hacer”, añadió.

Así, con una estratificación social tan rígida y vertical, no es difícil imaginar que los hindúes sólo se pueden casar con personas de su misma clase.

De acuerdo con Ashok Priyadarshi, un profesor en Nawanda (India), el “pakadua vivah” es una consecuencia directa de la figura del dote y una medida desesperada de las familias pobres que no tienen suficiente para arreglar un matrimonio “apropiado” a sus hijas.

“Las familias de la novia se encuentran bajo una carga material muy pesada mientras arreglan una unión. En una sociedad tradicional y patriarcal como la de Bihar, los matrimonios se han convertido en una empresa para los padres del novio”, agregó Priyadarshi.

De acuerdo con Sanabria, en occidente la concepción del matrimonio se ha asociado como una unión que se debe llevar a cabo por amor, pero recuerda que en términos estrictos esta es una institución social en donde se intercambian bienes y servicios.

“Dentro de la concepción religiosa y social que tienen en la India, una mujer que no se casa es como una mujer abandonada que tiene un mal karma porque no contribuirá con la reproducción y la generación de lazos sociales”, señaló.

Curiosamente, la práctica del dote se prohibió el 20 de mayo de 1961, a través de un documento que llevó por nombre la Dowry Prohibition Act (Acta de prohibición del Dote), pero la costumbre sigue.

“Con el secuestro de hombres las familias de las mujeres están generando toda una posibilidad económica. Entonces, si no se casan jóvenes, ¿Cuánto podrían llegar a valer? A los hombres hay que casarlos para que las mujeres puedan tener una posibilidad social. Si no se casa no valdrá nada”, añadió Sanabria.