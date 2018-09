Intervención militar en Venezuela, una opción

ERICK PERNETT GARCÍA

Analista en Geopolítica U de A

Hay juegos de interés que se mueven ante la situación de Venezuela. No hay una preocupación verdadera en que se resuelva el asunto de los refugiados. Es una forma de presión que se tiene para ir condicionando el gobierno de Venezuela. Esto no es una defensa al gobierno, sino un análisis desde la geopolítica. La situación de Venezuela en cuanto a la presión económica que hay sobre ella (las sanciones) no permite que se solucione nada. No creo que sea algo positivo, sino que es parte del juego político que puede agravar la crisis para justificar medidas más fuertes.