La avalancha humanitaria de Guaidó que acorrala a Maduro

Tres marchas pintaron de amarillo, azul y rojo la frontera entre Colombia y Venezuela. En el municipio Bolívar, en Pedro María (Ureña), y en las cercanías del puente internacional Tienditas, centenares de venezolanos acudieron al llamado con los rostros marcados por la esperanza, cantando y gritando consignas contra el régimen y exigiendo la entrada de las ayudas.

“Quiero llegar hasta el puente, que nos vean y se den cuenta de la multitud que somos. Ellos (la Guardia Nacional) no pueden seguir tapando el sol con un dedo, hay un pueblo que muere de hambre”, gritaba una mujer que insistía en atravesar las barreras militares.

Durante la marcha opositora en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira, donde conmemoraron el Día de la Juventud, los venezolanos caminaron con emblemas alusivos a la resistencia y cruces negras en las que plasmaron los nombres de algunos jóvenes caídos en las marchas opositoras en Caracas. Y es que la fecha del 12 de febrero tiene un significado especial. Ayer, hace cinco años, comenzó la primera ola de protestas contra el régimen en las que fallecieron 43 jóvenes. Por esto, su clamor tomó más protagonismo.

Con un escudo fabricado de cartón, Juan López, un joven venezolano de 19 años, rindió homenaje a los caídos en los últimos cinco años de rechazo en contra de lo que llamó el “narco régimen”. Juan dijo sentir miedo por lo que pueda suceder, pero “con temor no se hace nada. Aquí la solución es la calle y aunque hoy no será el día que entre la ayuda humanitaria, me voy feliz porque sé que el fin de la dictadura está cerca”.