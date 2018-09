La frontera en Venezuela está sin gasolina

El nuevo sistema para surtir gasolina en Venezuela aún no prospera. Reflejo de esto es que la paciencia de los ciudadanos se colmó. El presidente Nicolás Maduro anunció primero el aumento del valor de la gasolina para evitar contrabando, después que se cobraría a través del carné de la patria, también que no faltaría el combustible. Lo único que se puede ver en la actualidad es vías desocupadas y conductores que esperan para tanquear.

“Tengo cinco días haciendo cola para la gasolina, comiendo mal, durmiendo mal, y con el trabajo descuidado”, le dijo a EL COLOMBIANO Jaime Ríos, quienes esperaba en la estación de servicio Lago España, en San Cristóbal. “Lo peor es el silencio de las autoridades que no informan qué es lo que pasa”, recriminó Ríos.

Con esta situación, no solo el ritmo de vida ha cambiado. A quienes duermen, comen y pasan en medio de las interminables colas el día, la familia se les ha visto afectada. Igualmente, las personas enfermas que requieren ser trasladadas a centros de salud porque el trasporte público y privado está paralizado.

“Enfermos, que requieren ser trasladados a centros de salud no se han podido llevar por falta de gasolina. Los menores de edad no han ido a la escuela porque no hay carros, ni motos. Ningún vehículo”, cuestionó Rummy Agudelo, vecino de la frontera.