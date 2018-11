La guerra asimétrica que golpea la Franja de Gaza

Por Juliana Gil Gutiérrez

La Franja de Gaza vivió horas de tensión debido a un intercambio de acciones militares entre Israel y el movimiento islamista Hamas. En menos de 24 horas, siete palestinos murieron y otros 26 resultaron heridos tras los bombardeos israelíes que respondían al lanzamiento de cohetes desde Gaza y que dejaron un muerto en territorio israelí.

No se trata de un enfrentamiento nuevo. Palestina es un territorio que vive bajo tensión desde 1948, cuando se fundó el estado de Israel. En la actualidad está dividido en dos territorios: Cisjordania y la Franja de Gaza, esta última vive un recrudecimiento de la guerra desde 2006, cuando Hamas, grupo considerado como terrorista por Israel y otros países, llegó al poder después de unas elecciones.

Y, en los últimos días, los enfrentamientos hicieron más visible la tensión en la que viven las cerca de dos millones de personas, la mayoría de estas civiles, que habitan este territorio de tan solo 385 kilómetros cuadrados. Según la versión del Ejército de Israel, se interceptaron 460 disparos de cohetes y como respuesta atacaron 160 posiciones militares del movimiento islamista Hamas y de su aliado, la Yihad Islámica.

Después de la tensión Hamas y los grupos islamistas palestinos anunciaron un alto al fuego, que habría sido alcanzado con la intermediación de Egipto, país vecino cuyo gobierno ha sido cercano a Israel. El embajador de este país ante la ONU, Danny Danon, aseguró que “hay un lado que ataca y dispara 400 misiles a poblaciones civiles y hay otro que protege a sus ciudadanos”.

Una “guerra asimétrica”

Para Juan Sebastián Brizneda, maestro en estudios de Medio Oriente de la Universidad Católica de Milán, el término de “guerra” no es el que mejor define la situación en la Franja de Gaza por que “son muchos más los muertos palestinos, que los israelíes”. De hecho, las víctimas del conflicto en Gaza han sido, en su mayoría, civiles debido a que lugares como colegios, hospitales e incluso la oficina de Naciones Unidas han sido blanco de los ataques.

Por eso, para Brizneda se trata de “un conflicto de ocupación donde el ocupante está arremetiendo contra el ocupado de manera sistemática”. Además, el experto explica que el cese al fuego solo acaba con los intercambios de estos días, mas no significa un fin de las tensiones en las que “la respuesta israelí ha sido muy fuerte”.

Felipe Medina, profesor en temas de Medio Oriente la Universidad Externado, describe este conflicto como una “guerra asimétrica”, debido a que “Israel es el tercer ejército del mundo y decide castigar colectivamente a toda la sociedad de Gaza por diferencias con Hamas”. Aunque las hostilidades de los últimos días habrían comenzado después de que Hamas disparara desde Gaza un misil contra Israel, para Medina “lo peor que se puede hacer en estas situaciones pensar en quién lanzó primero”.

Medina comenta que “hay una agresión continua de Israel al pueblo palestino. Como Hamas es considerado un grupo terrorista, la solución armada es la que se ha aplicado”.

La agencia Efe señaló que Israel no ha contestado oficialmente al anuncio de alto al fuego, si bien, agregó Efe, un alto cargo que pidió no ser identificado declaró que el país “mantiene su derecho a actuar”, pero que ha respondido a intentos de mediación de la ONU, Egipto, Noruega y Suiza, e indicó que serán “los hechos sobre el terreno los que decidirán” si se cumple o no la tregua.

La misma agencia citó al portavoz militar israelí, teniente coronel Jonathan Conricus, quien estimó que las milicias de Hamás y otros grupos tienen unos 20.000 cohetes y morteros en su arsenal, de diferentes categorías y alcance, algunos de ellos de medio-largo que podrían llegar a ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, a decenas de kilómetros de Gaza.

Para el Derechos Internacional Humanitario, los civiles deben protegerse de estos conflictos, pero en Gaza se convirtieron en las víctimas de los enfrentamientos.

Amnistía Internacional reseñó que “las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de personas civiles palestinas, entre ellas niños y niñas, y mantuvieron recluidos ilegalmente en Israel a miles de palestinos y palestinas de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), sometiendo a centenares a detención administrativa sin cargos ni juicio” en su último informe sobre los derechos humanos en el mundo, presentado en febrero de este año.