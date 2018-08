La respuesta del Papa ante crisis por abusos sexuales

El Papa Francisco enfrenta el momento más difícil desde que se convirtió en el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica hace cinco años, debido a las revelaciones de presuntos abusos sexuales cometidos por integrantes del clero en países como Australia, Chile y Estados Unidos. A estos, se le sumó la carta que escribió el exnuncio de Washington, arzobispo Carlo María Viganò, en la que señala que el pontífice encubrió los abusos del cardenal Theodore McCarrick. Incluso, en ese documento de once páginas pedía su dimisión por este escándalo.

“La respuesta es correcta en cuanto a que el Papa ha dicho que se deben aplicar las normas del derecho canónico, porque en este está previsto el tema, pero también trasladarlo a las autoridades competentes para que se tomen las medidas en contra de quienes han abusado de menores de edad”, asegura Hernán Olano, PhD en Derecho Canónico. Incluso, expertos en asuntos papales como José Manuel Vidal califican como “magistral” su silencio de días pasados.

Vidal se refiere al caso más reciente, la carta de Viganò, exnuncio de Washington, ante la que el Papa respondió a los periodistas que no diría una palabra al respecto: “con su silencio dice que es una acusación sin sustento y que caerá por su propio peso”, comenta.

Pero las acusaciones abren un nuevo interrogante: ¿es el momento de que la iglesia Católica pida perdón? Jean Paul Sarrazin, coordinador del grupo de Religión, Cultura y Sociedad de la Universidad de Antioquia, explica que no se trata del periodo más crítico al interior de ese credo, pero sí del más mediático en lo que respecta a esta institución y, por esto, “debería recurrir a medios de comunicación, no solo para pedir perdón, sino para mostrarle al público cuáles son las medidas para que estas cosas no sigan pasando y su aporte a la sociedad.”