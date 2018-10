Los niños robados y vendidos que España heredó de la dictadura

Al saber esto, Madrigal trató de recomponer su pasado: entendió la razón por la que no se parecía a su familia, asumió –no sin frustración– que no era capaz de ubicar su verdadera fecha de cumpleaños ni su signo en el horóscopo, y siguió con su vida. Pero en 2010 vio en el periódico El País de España un artículo sobre un hombre que había sido arrebatado a su familia en el hospital y vendido a otros padres. Entonces Madrigal dudó; no solo de su madre, sino del propio relato de su vida.

Inés Pérez creyó hasta su muerte en 2016 en la versión que le dio el médico: que había recibido la bebé de una mujer casada que tuvo una aventura. Pero al ver la inquietud de Madrigal por conocer su pasado, decidió ayudarla. Aceptó, incluso, ser demandada por su hija en 2013.

“Si mi madre estuviera viva, habría sido condenada por ser una persona necesaria en la comisión del delito. Ella lo sabía, era muy valiente”, dice Madrigal a EL COLOMBIANO. Su caso es especial, a pesar de ser solo uno de las cerca de 200.000 niños que, según calculan las organizaciones de víctimas, fueron robados en los hospitales de España desde el inicio de la dictadura. El de Madrigal es el único que contó con el testimonio detallado de la falsa madre. Según su relato, el 6 de junio de 2016 Vela le entregó una bebé prematura. “Ahora es tu hija”, le dijo, y firmó su partida de nacimiento como si él mismo hubiera atendido el parto dos días antes. También le advirtió que si la niña se enfermaba, no debía llevarla a ningún otro médico, solo podía tratar con él.

“El cordón umbilical tarda de 7 a 15 días en caerse, así que no pude haber nacido ese día. Me hubiera gustado saber de dónde vengo”, dice Madrigal. Pero Vela, quien quemó los registros de la clínica San Rafael, se ha esforzado por ocultar ese origen a ella y a las demás víctimas. Aun así, Madrigal no se rinde. Ha realizado, sin éxito, pruebas de ADN con tres familias hasta ahora “Esa búsqueda siempre es dolorosa. Uno se ilusiona cada que tiene un cotejo, se imagina cómo sería ser la hija, la hermana, la sobrina de esas personas. Es como si fueras el eslabón de una cadena perdida, que no pertenece a otra a la que intentas unirlo”. Inés es una de esas piezas, como otros cientos de miles en España, retiradas de su cadena por fanatismo político o por codicia. Al juntarse, estos eslabones componen una historia que recién comienza a aclararse