Pintar entre las ruinas de la guerra en Siria

“Al comienzo, no conseguía dibujar. Pero me di cuenta de que cualquier destello de vida entre tanta muerte era una victoria”, dijo.

“Se me puso un nudo en la garganta cuando volví al campamento”, declara Hareth, oriundo de Yarmuk como otros estudiantes que participan en esta iniciativa organizada a mediados de agosto por una oenegé local.

¿Provocación?

Uno de los cuadros representa a un hombre esquelético, acurrucado, en alusión al sufrimiento físico y psicológico de los habitantes.

Algunos internautas consideran “provocadora” esta iniciativa y la critican en las redes sociales.

“El campamento no es un lugar romántico o un espacio para el dibujo. Es un lugar de dolor y sufrimiento”, protesta Abir Abasiye, de 28 años, que vio fotos de la exposición en la red.

Se queja de que los habitantes no están autorizados a volver a sus casas “como estos pintores que han podido entrar en el campamento y dibujar”.

Mohamad Jalbut, oriundo del campamento y uno de los responsables del proyecto, defiende la iniciativa. “Todos tenemos casa aquí”, responde. “Personalmente, no he vuelto a ella y ni siquiera he podido ver cómo está. Pero a través del arte intentamos al menos infundir un poco de vida a este lugar”.