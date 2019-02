Militares: la ficha que Guaidó y Maduro necesitan

“En momentos de crisis se considera que es vital el respaldo de los militares. Algunos de los regímenes más controvertidos en el último tiempo se han sostenido por no perder este apoyo, como Siria y Venezuela”, explica Mauricio Jaramillo Jassir, docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. El apoyo de las FANB es lo que legitima a una persona como presidente; su revés, significa una pérdida total de los poderes, más teniendo en cuenta que el jefe de Estado también goza del cargo de comandante en jefe de estas.

N icolás Maduro, presidente de facto de Venezuela, no es precisamente un comandante como lo fue su antecesor y padrino político Hugo Chávez. De hecho, su falta de carrera en los cuarteles hace que a él le falte lo que Chávez nunca dejó a un lado: su esencia de soldado. Sin embargo, en un intento desesperado por mejorar su imagen y mostrarse como un mandatario amigo de los uniformados –que asegura contar con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)– ahora pasa sus días recorriendo los cuarteles.

Primero, el agregado militar en Washington, José Luis Silva, el 26 de enero. Le siguió el 4 de febrero el general de aviación Francisco Yánez, el de mayor rango hasta ahora en rebelarse. El último caso, este sábado, fue el del coronel Rubén Alberto Paz.

Desde una ubicación desconocida, el uniformado pidió a sus compañeros de armas que dejen entrar las ayudas humanitarias que permanecen en la frontera (ver Informe). Además, coincidió con Yánez en afirmar que “el 90 % de las Fuerzas Armadas estamos en descontento, estamos siendo utilizados para mantenerlos a ellos en el poder”.

Pese a estas rebeliones puntuales, el grueso de los cuarteles permanece del lado del oficialismo. Las razones, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, son principalmente tres: las prebendas que reciben los militares de parte del gobierno, la vigilancia y los expedientes de corrupción que hay sobre algunos de ellos. Así lo explicaron dos generales (r) y un familiar de un militar, quienes pidieron guardar su identidad por motivos de seguridad.

Maduro les da mercados, ha aumentado sus salarios –por ejemplo, en junio de 2018 indicó un “sustancial” incremento en el sueldo– y favores que van desde ascensos dentro de las FANB hasta cargos en cuestiones que no hacen parte de la labor para la que fueron entrenados. Sin embargo, “la gran mayoría de los profesionales activos de las tropas padecen las mismas penurias que sufre el resto de la población venezolana, eso no cambia en nada. Los militares no viven en una Venezuela paralela”, indicó el familiar de un general (r).

Esa afirmación se sustenta en los datos de la Organización Control Ciudadano, que estima que del total de los uniformados, solo el 3 % tiene acceso a recursos económicos; el resto, está viviendo en las mismas condiciones de escasez de la población. En las páginas del Ministerio de Defensa de Venezuela es difícil acceder a las estadísticas de las FANB. El portal indica que en el país hay entre 95 mil y 150 mil personas en servicio (ver gráfico), pero no específica cuántas en cada componente de las FANB (ver recuadro) y menos las condiciones salariales.

En condiciones de escasez, se esperaría una sublevación, pero no es tan fácil: los militares están vigilados. “En el Palacio de Miraflores tienen un centro de inteligencia donde operan y llega información de todas partes del país. Es una sala situacional de inteligencia. Ahora están angustiados porque saben lo que está pasando, hay personas que no están de acuerdo”, señaló un general (r). No es cualquier tipo de vigilancia: es un centro de inteligencia cubano.

Ante un caso de rebelión, entonces, las autoridades del régimen actúan. No en vano, entre 2018 y 2019, se han presentado 180 casos de militares privados de su libertad, según Control Ciudadano y la ONG Foro Penal (que lleva los registros de presos políticos del país) estimó que para comienzos de febrero de este año 82 de los 966 detenidos por cuestiones políticas eran militares.

El otro antecedente, es el asesinato en enero de 2018 del policía Óscar Pérez, quien meses antes había protagonizado un ataque con granadas al Tribunal Supremo de Justicia. Pérez y sus aliados difundieron sus últimos minutos en redes sociales y aseguraron que estaban siendo atacados a pesar de haberse rendido. En un ataque desproporcionado, con helicópteros y misiles, murieron Pérez y sus acompañantes, en estado de total indefensión.

Sumado a esto, los milicianos dudan de la fidelidad de los opositores ante una eventual sublevación masiva debido a que en el golpe de Estado que sufrió Chávez el 11 de abril de 2002, a manos de Pedro Carmona, los soldados que se rebelaron fueron perseguidos por el oficialismo, mientras que la oposición les dio la espada. Entonces, las prebendas, la vigilancia y el temor a una traición explican el por qué ese revés se ha demorado. Hay un punto más: la politización de los cuarteles y la mala gestión de los recursos públicos.