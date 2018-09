Mordaza a la prensa en Birmania

La tranquilidad de conciencia con la que el periodista Wa Lone asumió su condena a 7 años de prisión, por presuntamente violar la Ley de Secretos Oficiales de Birmania, contrasta con la indignación internacional que produjo esa decisión judicial que también afectó a su compañero en Reuters Kyaw Soe Oo: “No tengo miedo. No he hecho nada mal. Creo en la justicia, la democracia y la libertad”.

Ambos periodistas, de 32 y 28 años de edad, respectivamente, investigaban la masacre de la minoría musulmana de los rohinyás, por parte del ejército de Birmania.

La base del conflicto está en que Birmania es de mayoría budista y los rohinyás son una minoría musulmana, que no es reconocida por las autoridades, no tienen libertad, no pueden trabajar, no reciben servicios de salud y están confinados en el estado de Rakhine. La situación se agravó desde el 25 de agosto de 2017, cuando un grupo insurgente de rohinyás atacó puestos policiales y militares, dejando más de un centenar de muertos. A partir de ahí el ejército inició una campaña de asesinatos extrajudiciales, violencia sexual e incendios, que han convertido en apátridas a más de 900.000 musulmanes rohinyás.

Cuando los periodistas investigaban una de esas operaciones de “limpieza étnica” y “genocidio” en el pueblo de Inn Dimm, fueron detenidos y suman 9 meses tras las rejas.

Lo curioso del caso es que días antes de que Wa Lone y Kywa Soe Oo fueran privados de la libertad, el propio ejército reconoció que soldados y habitantes que se declararon budistas de ese pueblo mataron a sangre fría a presos rohinyás el 2 de septiembre de 2017. Por esa masacre, 7 militares fueron condenados a 10 años de prisión.

Stephen J. Adler, editor Jefe de Reuters, manifestó a través de un comunicado de prensa que “hoy es un día triste para Myanmar, para los periodistas de Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo, y para los medios en otras partes del mundo”.

Según Adler, Reuters no se quedará de brazos cruzados, mientras sus reporteros sufren la que calificaron como injusticia. Por lo tanto, la agencia anunció que “evaluaremos cómo proceder en los próximos días, incluso con la posibilidad de buscar ayuda en un foro internacional” .