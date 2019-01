¿Estados Unidos da pasos militares en Colombia?

El secretario encargado de defensa, Patrick Shanahan , respondió en una rueda de prensa en la Casa Blanca que no ha discutido eso con el secretario Bolton. Además, el gobierno de Rusia, a través de su ministro de asuntos exteriores Serguéi Lavrov , afirmó que “se oyen llamamientos a utilizar países vecinos de Venezuela para una intervención directa con el pretexto de una grave crisis humanitaria”.

Aunque rápidamente el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo señaló que el gobierno colombiano “ desconoce el alcance y la razón de dicha anotación”, aún no hay un confirmación ni una negación de los planes por parte de Estados Unidos.

Como explica el especialista en seguridad Erich Saumeth, el vínculo militar entre Colombia y EE. UU. proviene del fin de la Segunda Guerra Mundial y, en especial en los últimos años, se ha enfocado en el tema de la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, la última vez que la presencia militar del país norteamericano en territorio colombiano dio motivo a críticas en el continente fue en 2010. Entonces, la Corte Constitucional negó un acuerdo alcanzado por el gobierno de Álvaro Uribe con el de Estados Unidos, el cual implicaba el establecimiento de 7 bases militares en el país.

La razón de la Corte, como explica a EL COLOMBIANO su ponente, el exmagistrado Jorge Iván Palacio, fue procedimental. El pacto de cooperación, suscrito por el mandatario colombiano “requería ser tratado como un acuerdo internacional y, por lo tanto, la aprobación de las tres ramas del poder público”.

No obstante, Palacio agrega que la sentencia no cerró la puerta a la presencia de Estados Unidos en Colombia, permitida además por otros acuerdos de cooperación, solo aclaró que en el caso de cuarteles no podía ser una decisión unilateral del presidente.

Esta lectura es compartida por Juan Manuel Charry, constitucionalista de la Universidad del Rosario, quien señala más allá del tema de las bases resuelto por la Corte, la Constitución de 1991, en sus artículos 173 y 189, sí faculta al presidente para solicitar al Congreso, a través de un permiso como los que se tramitan para los viajes diplomáticos, el tránsito de tropas extranjeras por el país.