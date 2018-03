Por caso de espía, a Rusia le dan la espalda 21 países

En una especie de juego de espías entre dos estados, en el que la desconfianza reina de un lado y de otro las alianzas, Rusia sufrió ayer un fuerte golpe por una acción diplomática sincronizada: 21 países aliados al Reino Unido, entre ellos Estados Unidos, expulsaron 114 diplomáticos rusos, varios de ellos acusados de espionaje.

Esta jugada, al mejor estilo de la Guerra Fría, fue calificada por expertos como maestra y sin precedentes, y es la respuesta al envenenamiento del espía Sergei Skripal en suelo inglés el pasado 4 de marzo. Aunque se trata de cerrar un cerco diplomático para ejercer presión y que Rusia reconozca el hecho, no deja de ser simbólico contra ese país porque sigue sin tocar los intereses financieros del Kremlin.

Pero más allá del asunto del espía, la expulsión de los diplomáticos es analizada el profesor de Política Internacional de American University of Washington, Emilio Viano, como un paso de factura de Occidente a Vladimir Putin por otras acciones que han generado el rechazo de la comunidad mundial.

Viano expresó a EL COLOMBIANO, que aunque las acciones efectivamente tuvieron por excusa el episodio del envenenamiento, señaló que las acciones de ayer no se debieron solo a eso. “Esta reacción no se dio sólo por el ataque químico. Rusia, y esto no es un secreto para nadie, ha sido acusada de diferentes acciones en el plano internacional, especialmente en las acciones de ese país en Siria y en Ucrania”, dijo.