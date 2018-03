Por crisis, la ONU posterga su presencia en Sudán del Sur

Es por eso que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que será votada a finales de esta semana, que renueva por un año su misión de paz en el país, y que lanzó la amenaza de imponer, si la situación no mejora, un embargo de armas.

Sin lugar a dudas la independencia de Sudán del Sur, alcanzada entre el nueve y el 15 de enero de 2011, tenía la intención de poner fin al conflicto armado interno. Esa era la esperanza de la población cuando se divorció definitivamente de Sudán, pero ese no fue el resultado.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, el proceso de independencia alcanzado en el país fue, además de exitoso, un caso atípico dentro de la tradición política y democrática que impera en varios países del continente africano.

“Sudán del Sur tuvo uno de los pocos procesos de paz que se derivaron de una decisión por consulta popular. Mucha gente esperaba que la decisión en las urnas no fuera reconocida y no fue así. Solamente el hecho de que alcanzaran un proceso de paz fue un éxito”, dijo, añadiendo que no fue suficiente.