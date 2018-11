Los presos políticos venezolanos gritan a través del arte

“Para qué sirve el arte” le preguntó Leopoldo López a su hermana mayor, Diana, mientras estaban en una cena familiar. Él era un adolescente de unos 20 años que estudiaba Economía y Filosofía y no entendía el motivo por el que su hermana había escogido estudiar Artes Visuales en la universidad. En ese momento Diana no pudo responder su pregunta, sintió frustración al no encontrar las palabras para explicarle a su hermano cuál era la utilidad de ese oficio que ella eligió para su vida.

Tiempo después, mientras él estaba preso en la Cárcel de Ramo Verde –La Rotunda de Maduro, como le dicen a la prisión ubicada al sur de Caracas– por liderar las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro en 2014, ella podría responderle esa pregunta que tanto lo inquietó cuando era joven. A ese centro penitenciario donde Leopoldo López era golpeado por sus verdugos, Diana le llevaba lápices y hojas para enseñarle a pintar. Fue así como Leopoldo empezó a retratar los paisajes venezolanos con la asesoría de su hermana, quien se convirtió en su maestra de pintura mientras él pagaba una condena como preso político, “preso de conciencia”, como le llama su familia, del gobierno venezolano.

Pero no estaba solo. Su compañero en Ramo Verde era Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal de Táchira, quien también fue suspendido de su cargo en el marco de las protestas de 2014. A Ceballos y a López, Diana les enseñó a pintar: el exalcalde hacía autorretratos o rostros de sus compañeros de lucha y López pintaba paisajes venezolanos. Sin darse cuenta, sin tener contacto con ellos, a otro lado de la ciudad Gabriel Valles comenzaba a dar sus primeros trazos desde La Tumba, el centro de reclusión ubicado en el sótano cinco del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y su compañero de celda, Lorent Saleh, escribía poemas.