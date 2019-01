Venezuela tiene un horizonte gris por contar con dos jefes de Estado

El juramento y autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de los venezolanos es un asunto que no solo en ese país, sino en el mundo, ha generado interrogantes sobre la legitimidad del mandatario interino, hasta dónde llegan sus funciones y qué pasará con Maduro.

Estas inquietudes traspasaron las esferas del conocimiento y hoy en todo el planeta transeúntes y personas del común buscan las respuestas.

“En Venezuela no hay dos presidentes, solo hay uno y es Guaidó”, así lo explica el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Perkins Rocha. “Él asumió una responsabilidad que la Constitución le otorga cuando hay una ausencia absoluta del presidente. En Venezuela no hubo elecciones el 20 de mayo de 2018, por lo que no surgió un presidente electo. Desde el 10 de enero el país amaneció sin mandatario”, señala el jurista, para quien Maduro es “un usurpador de facto del cargo”.

Bajo este escenario podría hablarse de un nuevo mandatario en el país vecino y, por ende, de una persona a cargo de asuntos económicos. Sin embargo, Félix Seijas, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indica que Guaidó aún no puede manejar el presupuesto del Estado porque “las cuentas las maneja el gobierno de Maduro. Hay una complicación en ese punto que es difícil de resolver”.

EE. UU. intentó dar un paso en este ámbito. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, afirmó que los “ingresos deberían ir al gobierno legítimo”, pero reconoció que es un asunto “complicado”, por lo que aún no está claro cómo resolverlo.

Entonces, si el presidente interino Guaidó es el mandatario legítimo, ¿por qué no puede administrar el presupuesto? Maduro actúa como un gobernante de facto, mientras que Guaidó tiene dos características que legitiman su gobierno: la primera es que se posesionó ante la Asamblea Nacional, organismo elegido de forma democrática; la segunda es que su juramento se dio ante el pueblo y ha recibido el apoyo mediante cabildos abiertos.