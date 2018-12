Rescatar al planeta, misión que potencias niegan

Pero el efecto del calentamiento global no es solo en el Corredor Seco Centroamericano o África. El deshielo de los polos ha venido aumentando el nivel del mar y se ha convertido en un dolor de cabeza en países costeros, algunos, incluso, ya han cedido sus territorios al océano; está el aumento de los caudales de los ríos, con los desastres que llegan a generar, entre otros efectos tan graves como la desaparición de especies.

Esa es la historia de Delmi Amparo Hernández, una hondureña cuyo esposo emprendió la caminata hacia el sueño americano dejándola con sus cuatro hijos porque, según lo reseñó CNN, el fuerte sol destruyó los cultivos de frijol y maíz. No es un caso aislado. Tal como lo ha indicado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países centroamericanos están sobre un Corredor Seco, una franja que sufre las inclemencias climatológicas de El Niño.

Así mismo ocurrió en Centroamérica. Hay quienes no dejaron su país caribeño por el conflicto, sino porque eran campesinos que se dedicaban al agro y la sequía acabó con su actividad productiva. Esos casos se vieron en una de las caravanas de migrantes que partieron de Honduras con el deseo de encontrar una esperanza de vida en territorio estadounidense.

Para ello cada Estado debe aportar y este es el reto más grande: lograr una conclusión a la que todos los países estén dispuestos a acogerse. Para Mauro Fernández, responsable de política climática y energética de Greenpeace, los asuntos ambientales implican un desafío geopolítico de alta relevancia que destacan el rol del multilateralismo.

“Discursos como el de Donald Trump o Jair Bolsonaro se alejan de la cooperación internacional que permite garantizar cierto control. Si se blinda, si los países se cierran y no permiten ningún tipo de mirada internacional, las acciones que tomen afectan a todo el planeta”.

Fernández asegura que no basta con revisar las emisiones de una nación, sino que es necesario indagar sobre su actividad productiva. Para el caso de Colombia, comenta que nuestro país “si bien no es uno de los mayores emisores, sí es un gran exportador de combustibles fósiles, que son los que mayor cambio climático generan” y asegura que “Colombia no puede depender del carbón, tiene que cambiar las dinámicas y ser realmente un líder climático”.

Al respecto, el Ministerio de Ambiente explicó a EL COLOMBIANO que Colombia “es un exportador neto de materias primas y en ello basa gran parte de su economía. Conocemos los retos que esto trae a futuro cuando las implicaciones del cambio climático le exijan a la economía mundial replantearse hacia productos más sostenibles. Colombia está abierta a entrar en un diálogo mundial en el que las premisas de una transición justa está marcando los cambios y que entre todos podamos asumir las consecuencias de estos cambios”.

Según el Dane, entre enero y octubre de 2018 sus exportaciones significaron más de 6 mil millones de dólares, siendo el segundo producto de exportación después de los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.