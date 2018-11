San Juan, un año perdido en algún lugar del océano

Aún no hay registro del paradero del submarino un año después de que perdiera contacto mientras navegaba el Golfo de San Jorge, en la región austral argentina. La búsqueda, en un principio apoyada por 14 países, con la esperanza de encontrar vivos a los marines, hoy la continúa oficialmente la empresa estadounidense Ocean Infinity, contratada por el gobierno argentino, cuyas labores se suspenderán hasta febrero de 2019.

La vocación hacia el mar del suboficial Celso Vallejos , uno de los tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, surgió en la infancia como una herencia de su padre, un excombatiente de marina. Era de alguna forma la pasión por lo desconocido. El océano, incluso con los descubrimientos de las últimas décadas, sigue siendo un mundo que no nos pertenece, que algunos –los marines, los pescadores, los buzos– exploran sin intención de permanecer. Un mundo peligroso, que a veces no devuelve a quienes se adentran en él, como sucedió con Celso y las otras 43 personas que iban a bordo del San Juan el 15 de noviembre de 2017.

A diferencia de un avión, un submarino no tiene caja negra que registre sus últimos momentos. La caja negra es la propia embarcación, como señaló la primera jueza encargada del caso, Caletha Olivia. Por lo tanto, hasta no encontrar el ARA San Juan o lo que quede de este no es posible saber con certeza qué lo hizo naufragar.

La hipótesis preliminar de la comisión creada por el gobierno argentino es rechazada por los familiares. Según esta, en la noche del 14 de noviembre una explosión generada por la entrada de agua a través del esnórquel obligó a la tripulación a ir a la superficie. En medio de la lluvia, contuvieron como pudieron el incendio y volvieron a sumergirse.

Entonces el hidrógeno acumulado en el tanque de baterías generó un nuevo estallido, que les arrebató el control del submarino. El ARA San Juan comenzó a descender y a ser aplastado por la presión del mar.