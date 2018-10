Trump mintió sobre su fortuna: investigación

“Mi papá me dio un millón de dólares y los convertí en más de 10 billones de dólares”, aseguraba Donald Trump en una de sus declaraciones. Como una fórmula que se repite una y otra vez, el magnate y presidente de Estados Unidos ha mantenido un discurso en el que asegura que recibió “una pequeña y hermosa compañía” y la convirtió en “una gran organización”. Pero una investigación publicada ayer por The New York Times parece desmoronar la imagen que ha proyectado el mandatario, que lo muestra como un empresario que construyó su imperio de a poco y con poca intervención de su padre.

“Es difícil pensar que lo vayan a sancionar o que encuentren una evidencia que dé cuenta de la mano de Trump en esa toma de decisiones tributarias. Si algo puede pasar, sería una multa a su organización, más no directamente a Trump como persona”, explica David Castrillón, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado. Y es que pensar en una investigación que ponga en jaque su gobierno es difícil, por lo menos hasta noviembre, cuando se conozca cómo quedará integrado el nuevo Congreso.

Si el Senado o la Cámara de Representantes tienen mayoría republicana, su partido, un juicio a Trump por este u otros asuntos no sería posible. Pero, si ganan los demócratas, el presidente sería juzgado. “El estado de Nueva York está investigando todo esto. El artículo de The New York Times le da aún más aliento para hacerlo. A nivel federal creo que no lo van a hacer porque Trump controla el gobierno y el congreso está en manos de los republicanos. Todo depende del resultado de las elecciones”, explica Emilio Viano, profesor de política internacional de American University.

Además, este nuevo caso podría reforzar el discurso que Trump ha mantenido con el que asegura que los medios están en su contra y publican “noticias falsas” sobre él. “Desafortunadamente, estamos en una situación en donde estas noticias que deberían ser dañinas para Trump tienden a ayudarlo porque él continúa diciéndole a sus seguidores que está en una guerra, que lo están criticando e intentan destruirlo”, agrega Viano.

Entonces, aunque es un caso más que afecta su imagen, puede beneficiarlo entre sus seguidores ya que legitima su discurso sobre los medios. Pero, para aquellos que no apoyan su gestión, es un argumento más en su contra. Sin embargo, todo se definirá en noviembre, en las legislativas.