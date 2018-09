Una playa en el Pacífico: el sueño de los bolivianos

Julio Londoño, diplomático y profesor de la Universidad del Rosario, explicó que el lunes la Corte definirá si el gobierno de Chile está obligado a negociarla salida al mar, más no habrá una determinación sobre el territorio y que esta, por ahora, no tiene mayores implicaciones. “Eso no quiere decir que Chile le tenga que dar una salida al océano, sino que debe negociar. La Corte no puede adelantar nada diferente a una eventual obligación a dar”. Respecto a los tiempos, solo cuando el tribunal emita un fallo se sabrá qué tanto podría durar el proceso que tiene a la expectativa al pueblo boliviano desde 2013. En contraste, Chile espera conservar su territorio costero, el más grande de la región .