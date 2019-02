Diputado venezolano explica operativo de entrega de ayuda humanitaria en la frontera

Luego de la inspección que durante la noche del pasado lunes realizará la Unidad de Riesgos y Gestión de Desastres en las bodegas ubicadas en el puente binacional “Tienditas” donde se estima que será el centro de acopio del primer lote de ayuda humanitaria que ingresa a Venezuela, el diputado Ismael García, miembro de la comisión de enlace de la Asamblea Nacional venezolana quien gestiona el arribo del auxilio ( alimentos, medicinas e insumos), habló con El Colombiano y dio detalles de los trabajos que se adelantan para concretar dicha acción.

Este martes en la tarde, Colprensa informó que mientras avanzaba la logística para instalar el centro de acopio de ayuda humanitaria para los venezolanos, en el puente internacional Tienditas la Guardia Nacional de Venezuela ubicó dos grandes contenedores sobre esta estructura con el fin de bloquear el paso de la ayuda.

¿Cuándo empieza a llegar la ayuda humanitaria?

“Hay que tener en cuenta que este es un tema muy delicado porque estamos frente a un enemigo muy peligroso. Si algo hemos aprendido con Juan Guaidó, es que a diferencia de lo que muchos han pretendido, en un día no se resuelve todo, a eso estábamos acostumbrados en Venezuela. Estas son cuestiones que se irán informando conforme a cómo vayan sucediendo. Lo importante no es informar cuándo o cómo las cosas pasan, lo importante es que pasen. Debemos actuar con mucha responsabilidad sobre lo que se esté informado porque en Venezuela se está atravesando por una situación bien delicada, no es nada fácil como tampoco lo que se va a hacer, pero lo haremos”

En la frontera venezolana se ha visto un despliegue militar y de organismos de seguridad, ¿Esto frenará la llegada de ayuda a ese país al vecino país?

“Tenemos en la frontera de nuestro país a un grupo de gente que está apoyada por grupos irregulares, sin embargo, todo lo que va a hacerse se hará y será informado a través de los mecanismos institucionales. Nosotros lo que esperamos es que los venezolanos reciban la ayuda humanitaria cuando corresponda, en el día y en la hora en que sea anunciada y de la manera planificada... eso es lo que puedo decir por ahora”.

¿Quiénes forman parte de la comisión que gestiona la ayuda humanitaria por parte de Venezuela?

“Somos los diputados a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, Gaby Arellano y Omar Ferrer, exiliados en Colombia y este servidor, Ismael García que estaba en Chile. Estamos sentados en las mesas de negociación no solo como parlamentarios, sino como parte del equipo de gobierno de Juan Guaidó, el único gobierno legítimo que hay en Venezuela”.

Nicolás Maduro ha dicho que los venezolanos no necesitan “limosnas”, refiriéndose a la ayuda humanitaria ¿que opinión merece ese comentario?

“En Venezuela un mendigo es alguien que pide limosnas en las calle y Maduro ha llevado al pueblo venezolano a peores condiciones de lo que se conocía como mendicidad. En Venezuela se vive una tragedia porque hay gente que ni siquiera en la basura consigue algo para comer. Es vergonzoso que en un país en el que han entrado ingresos superiores a un billón cuatrocientos mil millones de dólares haya sido destruido como el gobierno de Maduro lo hizo. En Venezuela hay un daño patrimonial que supera los 450 mil millones de dólares. Es un gobierno bicéfalo comandado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ellos son las cúpulas corruptas, ellos se repartieron el país y de hacer negocios con el petróleo el oro y la minería. La corrupción exacerbada es la que ha provocado que no más en Colombia estén viviendo más de un millón y medio de venezolanos y que no exista un lugar del mundo que no haya acogido a uno de nuestros connacionales que sale huyendo de la pobreza y la miseria”.

Hay tensión en la población fronteriza ante las posibilidades de una confrontación que pueda tornarse bélica, ¿Existe está posibilidad?

“En Venezuela los asesores de comunicaciones de quienes hoy usurpan el poder son personajes del G2 cubano, especialista en crear campañas de terror, desinformación. Maduro y su gente está mantenido en el poder con base en la intimidación, la persecución, la violencia y el chantaje. La fuerza del pueblo no va a ser detenida sembrando miedo. Así como ellos amenazan desde Venezuela, deben entender que ya esto no se trata de un pequeño grupo, aquí ya hay gobiernos del mundo atentos y vigilantes a lo que está sucediendo aquí por lo que no van a poder hacer lo que les dé la gana y que el mundo está del lado de Venezuela”.