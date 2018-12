A El Nacional lo ahogó la dictadura

EL COLOMBIANO habló con Otero, quien desde 2015 se exilió en España, sobre las razones de esta despedida.

¿Por qué decidieron cerrar la publicación impresa?

“Llegamos a un límite en la compra de papel, luego de haber batallado mucho. Pasamos de tener tirajes de 250.000 ejemplares los domingos a unos 10.000. En ocho años, la planta de empleados pasó de 1.100 personas a 280. Al final no hay manera de poder sobrevivir con el impreso en estas circunstancias. El gobierno nos obligaba a comprar el papel a precios de mercado, prohibitivos y la situación del país no lo permite. Pero el periódico no cierra, solo paralizamos la rotativa temporalmente. Vamos a fortalecer la web y a esperar, porque creo que este es un régimen que no va a durar mucho tiempo”.

¿Qué significa El Nacional para los venezolanos?

“El diario nació en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, fundado por mi abuelo Henrique Otero Vizcarrondo, y fue el medio que llevó los valores democráticos y periodísticos modernos al país. Allí escribieron grandes nombres como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, William Faulkner. Muchos de los venezolanos aprendieron a leer con el periódico y conocieron los sucesos de las últimas décadas en sus páginas. Es un drama que desaparezca el objeto en el que se produjo todo eso”.

¿Cuál cree que será la salida a la crisis venezolana?

“El gobierno llevó la crisis a una situación tal que ya no es posible salir de ella a través de unas elecciones. Va a terminar por una especie de insurrección popular de toda la población, incluyendo a los chavistas, contra el régimen”.

¿Con apoyo del exterior?

“El apoyo será después, nunca antes. Los que sueñan con la invasión de Normandía están equivocados. El levantamiento será desde adentro, no podemos insurreccionarnos desde Miami”.

¿Cree que debe existir un periodismo de oposición?

“Cuando vives en un régimen dictatorial y narcotraficante como el de Venezuela, hacer periodismo es hacer periodismo de oposición. Es distinto en países democráticos. Como medio hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, no creo que nos hayamos equivocado. La realidad nos lleva a que el periodismo sea, por principio, de oposición.