“Diosdado me presionó para inculpar a Leopoldo López”: Luisa Ortega

Este jueves, en diálogo con Blu Radio, la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz habló sobre la situación del país vecino y aprovechó para hacer varios señalamientos. El principal de ellos, que el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, fue quien presionó para que el Ministerio Público que entonces presidía la disidente llevara hasta las últimas consecuencias la acusación contra el opositor Leopoldo López.

“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado cabello”, dijo.

El periodista Néstor Morales interrogó a Ortega Díaz sobre su rol en las detenciones masivas de venezolanos iniciadas desde el 12 de febrero de 2014. La jurista se defendió: “Yo fui objeto de mucha presión. También yo siento que (los chavistas) penetraron el Ministerio Público. Yo tuve que destituir a algunos directores porque estaban al servicio del gobierno. Fue toda una política de utilizar el Ministerio Público para sus propósitos”.

En cuanto a Leopoldo López, aseguró que “su detención se produjo porque él mismo se entregó a las fuerzas militares. Esos hechos arrancan con la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya, lo que da inicio a una ola de violencia. Diosdado Cabello públicamente decía que López era el autor de esos homicidios, y además los chavistas expresaban a viva voz que era un terrorista. Nosotros hicimos una investigación tan objetiva que determinamos que el homicidio de Bassil da Costa fue por la actuación del Sebin, y la muerte de Montoya fue por el accionar de los colectivos”.

“Yo me opuse (a la presión de Diosdado), y Leopoldo termina en la cárcel no por homicidio ni terrorismo, que eran los cargos por los que ellos querían condenarlo. Yo obligué a que cambiaran eso. Probablemente pensaron que me podían manejar, y en muchos casos me presionaron”, se defendió.

Por último, aseguró que está a la expectativa de que la Corte Penal Internacional progrese el caso que ella impulsó para que se investiguen violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“Aspiro que la corte inicie la investigación, no solo por lo ocurrido el año pasado, sino que incluya los hechos que estoy denunciando en mi escrito: la ejecución, los allanamientos, las detenciones arbitrarias, las torturas y las persecuciones contra la disidencias políticas”, dijo.