Exigencias del Grupo de Lima dan ganas de “vomitar” y “reír”: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que el pedido del Grupo de Lima de cambio de gobierno en el país petrolero da ganas de “vomitar” y “reír” a la vez, en tanto desestimó la oleada de apoyo al opositor Juan Guaidó desde Europa.

“Este último comunicado verdaderamente es asqueroso, asqueroso y risible, no sabes si reírte, vomitar o hacer las dos cosas (...). Cuando (lo) leí, me dieron ganas de vomitar y me reí a la vez”, comentó Maduro durante un acto para conmemorar el alzamiento militar del fallecido Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.

En una declaración suscrita por 11 de sus 14 integrantes, el Grupo de Lima abogó por un cambio de gobierno en Venezuela, “sin uso de la fuerza”, y llamó a los militares a desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó, jefe del Parlamento, quien se autoproclamó presidente interino después de que la mayoría opositora legislativa declarara “usurpador” al mandatario socialista.

La alianza instó igualmente a la Fuerza Armada a permitir el ingreso de ayuda humanitaria ante la grave escasez de alimentos básicos y medicinas.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú denunciaron, además, que Maduro manipuló iniciativas de diálogo internacionales, “transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder”.

“Uno más loco que otro”, declaró Maduro sobre los pedidos del grupo.

El presidente venezolano también quitó peso al reconocimiento a Guaidó por parte de una veintena de países de Europa, encabezados por Alemania, España, Francia y Reino Unido, después de que venciera un ultimátum europeo para que convocara nuevas elecciones.

“Se me acabo el ultimátum. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos?”, ironizó.

Maduro aseguró que el reconocimiento a Guaidó responde a planes de Estados Unidos para derrocarlo, al considerar “una locura” nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que no descarta una “opción militar” en el caso venezolano.

“Como que estuviera hablando de unas vacaciones en Miami Beach dijo que él tenía contemplada la opción de una invasión (...). Es una locura, señor Donald Trump”, expresó.